Zaraz miną 2 lata od momentu, gdy gra XIII doczekała się remake’u. Tak beznadziejnego jednak, że lada chwila doczekamy się remake’u… remake’u. Zobacz jak wygląda.

XIII otrzyma remake remake’u. I to jest dobra wiadomość

Pomimo kilku przesunięć premiery, wydany ostatecznie pod koniec 2020 roku remake gry XIII okazał się katastrofą. I to taką prawdziwą – na Steamie tylko 14% graczy oceniło „dzieło” studia PlayMagic pozytywnie, a średnia na Metacritic (w zależności od platformy) oscyluje wokół 3/10. Z tego też powodu projekt przeszedł w inne ręce – ekipy Tower Five – która już we wrześniu przekaże w ręce graczy nową, znacznie ulepszoną wersję.

Wielka aktualizacja trafi do nabywców gry XIII (na PC, Xbox One i PS4) za darmo, równocześnie z pełnym wydaniem remake’u na Nintendo Switch, Xbox Series i PS5. Co wprowadzi? Ano między innymi:

znacznie lepiej działającą sztuczną inteligencję,

wyraźnie ładniejszą oprawę wizualną,

zoptymalizowany interfejs,

obsługę animacji w 60 klatkach na sekundę

czy też multiplayer dla 13 osób.

Na dobrą sprawę mówimy tu o remake’u remake’u. A jak wygląda? Spójrz…

Zobacz najnowszy gameplay trailer XIII (Remake):

Przypomnijmy przy okazji, że XIII to nawiązująca do komiksu o tym samym tytule pierwszoosobowa strzelanka. Wcielamy się w bohatera bez pamięci, próbując poznać szczegóły przerażającego spisku. Na drodze do realizacji tego celu stoczymy wiele zaciętych pojedynków, wykorzystując kilkanaście różnych typów uzbrojenia. Oryginał dla wielu jest grą kultową, tym bardziej zasługuje na dobry (!) remake.

Premiera tej nowej wersji już 13 września.

Źródło: Gaming Bolt