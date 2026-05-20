Wyszukiwarka Google z turbodoładowaniem. Największe zmiany od 25 lat

Podczas konferencji otwierającej Google I/O 2026 aż 25 minut poświęcono wyszukiwarce. Lista wprowadzonych i zapowiedzianych zmian jest naprawdę długa.

W zasadzie na tym etapie nazywanie Google’a "wyszukiwarką" jest niedopowiedzeniem, bo w nowym wydaniu pełni ona bardziej rolę osobistego asystenta niż narzędzia indeksującego strony internetowe.

Google z nowym paskiem wyszukiwania

Wyszukiwarka już wcześniej została głęboko zintegrowana ze sztuczną inteligencją za sprawą trybu AI Mode, ale teraz zostaje ona rozszerzona o sam pasek wyszukiwania. Google deklaruje, że doczekał się on największych zmian od 25 lat.

Nowe, inteligentne okno dopasowuje swój rozmiar do długości wpisywanego zapytania i zamiast klasycznego autouzupełniania proponuje rozwinięcia kontekstowe. Gdy użytkownik wprowadzi pierwsze dane, model Gemini 3.5 Flash w locie postara się przewidzieć dalszą część zapytania.

System akceptuje jako dane wejściowe nie tylko tekst, ale również materiały wideo, pliki, obrazy czy zawartość kart przeglądarki Chrome. Zmiany obejmują też płynność konwersacji – użytkownicy mogą uszczegóławiać zapytania bezpośrednio pod wygenerowanym podsumowaniem (AI Overview), zachowując pełną ciągłość kontekstu rozmowy.

Nowe pole wyszukiwania udostępniane jest stopniowo we wszystkich krajach i językach, w których dostępny jest Tryb AI. Czyli także w Polsce.

Ty pytasz, a Google odpowiada aplikacją

Dzięki integracji z frameworkiem programistycznym Google Antigravity oraz modelem Gemini 3.5 Flash, wyszukiwarka zyskuje zdolność programowania interfejsów w locie. Umiejętność ta jest wykorzystywana do generowania widżetów, wykresów czy wizualizacji, które mają ułatwić zrozumienie danego zagadnienia.

Google chwali się, że w odpowiedzi na skomplikowane pytania naukowe lub techniczne (np. o zachowanie czarnych dziur) system nie wyświetli wyłącznie bloku tekstu, lecz zakoduje od zera i uruchomi wizualizację, w której użytkownik będzie mógł samodzielnie zmieniać parametry fizyczne.

W przypadku zadań długofalowych (np. planowanie podróży, dbanie o zdrowie czy organizacja przeprowadzek) wyszukiwarka ma być w stanie stworzyć spersonalizowane panele i narzędzia do monitorowania postępów, przypominające dedykowane mini-aplikacje, które mogą pobierać dane z sieci, a także Gmaila, Kalendarza czy Zdjęć użytkownika.

Podstawowe funkcje bazujące na kodowaniu mają zostać udostępnione latem za darmo na całym świecie. Generowanie aplikacji ma być jednak zarezerwowane dla subskrybentów planów Google AI Pro i Ultra w Stanach Zjednoczonych.

Agenty AI będą przeszukiwać internet w twoim imieniu

Kluczowym elementem aktualizacji wyszukiwarki Google jest wprowadzenie tzw. agentów wyszukiwania, które potrafią działać samodzielnie w tle. Rozwiązanie to podzielono na dwie główne kategorie.

Agenty informacyjne będą przeszukiwać sieć, media społecznościowe oraz bazy danych w sposób ciągły, reagując na określone przez użytkownika parametry. Mogą na bieżąco monitorować rynki finansowe (np. wyszukiwanie spółek biotechnologicznych o niskim zadłużeniu i dodatnich przepływach pieniężnych), sprawdzać oferty na rynku nieruchomości według precyzyjnych kryteriów czy powiadamiać o nowych produktach. Funkcja ta trafi w pierwszej kolejności do subskrybentów planów Google AI Pro i Ultra latem.

Agenty rezerwacyjne i telefoniczne pozwolą na automatyzację działań w świecie rzeczywistym. Na podstawie kryteriów użytkownika system ma być w stanie wyszukać wolne terminy w lokalnych punktach usługowych i podać linki do sfinalizowania rezerwacji. W wybranych branżach, takich jak usługi remontowe, zabiegi kosmetyczne czy opieka nad zwierzętami, agent może samodzielnie wykonać połączenie telefoniczne do firmy w celu ustalenia szczegółów. Wdrożenie tej opcji rozpocznie się latem w USA.

Google zrobi zakupy za ciebie

Google dąży również do tego, by sztuczna inteligencja była w stanie dokonywać zakupy w imieniu użytkownika. W tym celu firma opracowała trzy powiązane ze sobą standardy.

Universal Commerce Protocol (UCP) to otwarty standard komunikacji dla e-commerce, stworzony we współpracy z partnerami takimi jak Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce i Stripe. Umożliwia on agentom płynne poruszanie się po całym procesie zakupowym (od wyszukiwania po śledzenie przesyłki) u różnych sprzedawców.

Uniwersalny Koszyk (Universal Cart) to narzędzie działające w tle między różnymi platformami Google’a (Search, YouTube, Gmail). Koszyk analizuje historię cen, szuka rabatów, a także weryfikuje kompatybilność produktów (np. ostrzeże przed zakupem procesora i płyty głównej o różnych gniazdach). Rozwiązanie zadebiutuje latem w Stanach Zjednoczonych.

Agent Payments Protocol (AP2) to system autoryzacji transakcji finansowych wykonywanych przez AI. Użytkownik określa sztywne limity kwotowe i produktowe, a protokół dba o prywatność danych płatniczych oraz generuje cyfrowy, niezmienny zapis transakcji, ułatwiający ewentualne zwroty. AP2 trafi najpierw do asystenta Gemini Spark.

Personal Intelligence w Trybie AI debiutuje na (prawie) całym świecie

Spersonalizowana inteligencja to funkcja, która do generowania odpowiedzi wykorzystuje dane z połączonych usług, takich jak Gmail czy Zdjęcia.

Google ogłosił, że rozwiązanie to jest już dostępne w niemal 200 krajach i terytoriach, ale na liście wciąż brakuje państw Unii Europejskiej.