PlayStation Plus drożeje w Polsce. Znamy nowe ceny

Sony znów sięga do kieszeni graczy. Popularny abonament PlayStation Plus drożeje, a zmiany – jak potwierdzono – obejmą także Polskę. Nowe ceny już są znane.

PlayStation Plus to abonament, który przez lata stał się dla wielu graczy po prostu "kluczem do grania na PlayStation”. W zamian za niewielką miesięczną opłatę użytkownicy zyskują możliwość grania online ze znajomymi, a także dostęp do dodatkowych gier i promocji w sklepie PlayStation Store. Dla wielu to nie tyle dodatek, co obowiązkowy element korzystania z konsoli – szczególnie jeśli ktoś chce w pełni wykorzystać możliwości PlayStation.

Sony zapowiada podwyżki PlayStation Plus

Firma Sony opublikowała w mediach społecznościowych oficjalny komunikat, w którym poinformowała o planowanych zmianach cen abonamentu PlayStation Plus. Jako główny powód wskazano utrzymującą się sytuację rynkową.

Jak udało nam się ustalić, zmiany nie ominą również Polski. Podwyżki obejmą wyłącznie nowych subskrybentów korzystających z planu PlayStation Plus Essential w wariantach krótkoterminowych - odczują je osoby wybierające abonament na 1 lub 3 miesiące.

Plan 1-miesięczny – zmiana z 37 na 41 zł

Plan 3-miesięczny – zmiana z 100 na 110 zł

Zmiany mają wejść w życie od 21 maja 2026 r. W momencie publikacji obowiązuje jeszcze stara cena, jednak należy się spodziewać, że w ciągu dnia zostanie ona zaktualizowana.

Co z obecnymi abonentami?

Sony zaznacza, że zmiany dotyczą nowych subskrypcji. Jednak w przypadku wygaśnięcia lub zmiany dotychczasowego planu użytkownik będzie musiał liczyć się już z nowymi stawkami. Oznacza to, że dotychczasowe ceny pozostaną korzystne tylko do momentu aktywności obecnego abonamentu.