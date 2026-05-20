Nowa generacja AI. Gemini Spark wykona zadania za ciebie

Google zapowiedział Gemini Spark, nowego agenta AI działającego w ekosystemie Gemini. Według doniesień narzędzie trafia w tym tygodniu do testerów, a w przyszłym tygodniu ma być dostępne dla części użytkowników Google AI Ultra beta w USA.

Gemini Spark ma zmienić zwykłego asystenta AI w narzędzie, które nie tylko odpowiada na pytania, ale też wykonuje zadania. To odpowiedź na rosnącą popularność narzędzi jak OpenClaw czy ChatGPT Agent. Podczas konferencji dla deweloperów Google I/O Spark opisano jako osobistego agenta AI działającego przez całą dobę.

Nowe rozwiązanie działa na modelu Gemini 3.5 i stawia na głęboką integrację z Google Workspace. Obejmuje to m.in. Gmail, Dokumenty i Prezentacje. Użytkownik może nauczyć system konkretnych działań, takich jak wyłapywanie ważnych terminów z poczty i przygotowanie ich listy.

Co potrafi Gemini Spark? I tak prędko się nie przekonasz

Gemini Spark ma też radzić sobie z podsumowywaniem długich wątków mailowych oraz z zadaniami cyklicznymi. Wśród przykładów podanych przez Google znalazło się comiesięczne wykrywanie ukrytych opłat na rachunkach kart kredytowych. Narzędzie można też ustawić do pracy w stałym harmonogramie.

Google zapowiada również obsługę bardziej złożonych łańcuchów procesów. Agent AI może analizować notatki ze spotkań zapisane w czatach i e-mailach, a potem tworzyć gotowe raporty w Dokumentach Google. Do takiego raportu ma też przygotować szkic wiadomości e-mail, by następnie ten wysłać do użytkownika.

Gemini Spark ma być obecny w naszych życiach

Usługa na ten moment jest opcjonalna. Użytkownik sam zdecyduje, czy włączyć Gemini Spark i do których aplikacji dać mu dostęp. Poza Google Workspace narzędzie ma współpracować z Canva, OpenTable i Instacart, a kolejne integracje mają pojawić się w następnych tygodniach.

Dopasowane propozycje pojawią się w wybranych aplikacjach

Google zapowiedział też dalszy rozwój funkcji. W kolejnych tygodniach Gemini Spark ma zyskać możliwość wysyłania SMS-ów i e-maili oraz obsługi przeglądarki. Firma zapewnia, że przed działaniami o większym znaczeniu, jak wydawanie pieniędzy czy wysyłka wiadomości, agent najpierw poprosi o zgodę.

Na razie rozwiązanie mogą przetestować użytkownicy kupujący abonament Google AI Ultra w Stanach Zjednoczonych (w Polsce koszt minimum 469,99 zł miesięcznie). Latem ma też trafić do desktopowej aplikacji Gemini.