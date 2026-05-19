Topowy cooler w topowej cenie. Test be quiet! Dark Rock Pro 6

be quiet! Dark Rock Pro 6 ma spełnić oczekiwania użytkowników poszukujących absolutnie topowego coolera na procesor. Sprawdziłem, jak wypada nowy model i czy rzeczywiście ma szansę w starciu z chłodzeniami AiO.

Standardowe chłodzenia powietrzne miały odejść do lamusa? Nic z tego. Choć rynek coraz mocniej skręca w stronę zestawów AiO, firma be quiet! nadal rozwija klasyczne coolery i właśnie zaprezentowała nową serię Dark Rock 6 – następców dobrze znanych modeli Dark Rock 5.

Nowe konstrukcje mają zainteresować najbardziej wymagających entuzjastów PC, którzy oczekują topowej wydajności, wysokiej kultury pracy i dopracowanego wykonania. Nie są to jednak tanie propozycje. Ceny modeli z serii Dark Rock 6 zbliżają się do kosztu solidnych zestawów chłodzenia wodnego AiO.

Ewolucja sprawdzonej konstrukcji

W moje ręce trafił mocniejszy wariant, czyli Dark Rock Pro 6. To absolutnie topowy cooler powietrzny w ofercie producenta, który ma stanowić realną alternatywę dla wydajnych układów AiO. Cena? Około 469 zł, więc mówimy już o najwyższym segmencie chłodzeń powietrznych. Dla mniej wymagających użytkowników przygotowano także model Dark Rock 6, wyceniony na około 379 zł.

Model be quiet! Dark Rock 6 be quiet! Dark Rock Pro 6 Radiatory Wieżowy (aluminiowy) 2x Wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 6x 6 mm 7x 6 mm Wentylatory 135 mm 120 + 135 mm Tryb pasywny 0-40% 0-40% Generowany hałas (50/75/100%) 11,9 / 23,2 / 31,1 dBA 7,5 / 20,2 / 32,4 dBA Kompatybilność Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

AMD: AM5 / AM4 TDP 220 W 300 W Wymiary 102,4 x 139 x 162 mm 147 x 140 x 169 mm Waga 1005 g 1336 g Cena 379 zł 469 zł

Dark Rock Pro 6 to następca modelu Dark Rock Pro 5, choć w tym przypadku można mówić raczej o ewolucji niż rewolucji. Producent postawił na dopracowanie dobrze ocenianej konstrukcji, zamiast tworzyć ją od podstaw.

be quiet! Dark Rock Pro 6 zachowuje charakterystyczne wzornictwo serii Dark Rock, które powinno przypaść do gustu entuzjastom szukającym solidnie wykonanego sprzętu o stonowanej, eleganckiej stylistyce. Nowa wersja otrzymała jednak lekko przeprojektowaną obudowę radiatora (trochę przypominającą model Dark Rock Elite), dzięki czemu cooler prezentuje się nowocześniej i bardziej efektownie. Boczne osłony wykonano z matowego tworzywa sztucznego, a na górnej pokrycie znalazł się fragment ze szczotkowanego aluminium. Producent nie zdecydował się przy tym na modne dodatki pokroju podświetlenia RGB czy ekranu LCD, pozostając przy minimalistycznym charakterze konstrukcji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jakość zastosowanych materiałów mogłaby być nieco lepsza. Plastikowe osłony łatwo zbierają odciski palców, a dodatkowo są podatne na drobne zarysowania, które mogą pojawić się już podczas montażu chłodzenia.

Producent zastosował ten sam radiator, co w modelach Dark Rock Elite i Pro 5. Nadal mamy do czynienia z dwuwieżową konstrukcją wyposażoną w siedem miedzianych ciepłowodów. Zarówno radiator, jak i heatpipe’y pokryto charakterystyczną czarną powłoką z dodatkiem cząsteczek ceramicznych, która nadaje chłodzeniu eleganckiego wyglądu. Konstrukcja została odpowiednio wyprofilowana, co poprawia kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM oraz rozbudowanymi radiatorami sekcji zasilania płyty głównej.

Stopę coolera pokryto warstwą niklu, dzięki czemu chłodzenie można bezpiecznie stosować również z pastami termoprzewodzącymi na bazie ciekłego metalu.

Zmiany pojawiły się w kwestii wentylatorów. Nadal zastosowano dwa modele w niestandardowej obudowie dopasowanej do radiatora: 120- i 135-milimetrowy, ale tym razem producent wykorzystał nowe jednostki Silent Wings PWM. Obydwa wentylatory wyposażono w specjalnie wyprofilowane łopatki, dynamiczne łożysko olejowe (FDB) oraz 6-biegunowy silnik. Większy model oferuje przy tym wyższą maksymalną prędkość obrotową (1900 zamiast 1700 RPM) co powinno przełożyć się na lepszą wydajność chłodzenia bez wyraźnego pogorszenia kultury pracy.

Producent zmodyfikował również sposób działania wentylatorów. Na górnej osłonie radiatora umieszczono fizyczny przełącznik, który pozwala wybrać jeden z dwóch trybów pracy: P (Performance), nastawiony na maksymalną wydajność, oraz Q (Quiet), aktywujący półpasywny tryb działania. W tym drugim przypadku wentylatory pozostają wyłączone przy obrotach poniżej 40%, dzięki czemu cooler pracuje całkowicie pasywnie i nie generuje żadnego hałasu.

W praktyce jednak wentylatory przy około 40% prędkości (ok. 840 RPM) pozostają niemal niesłyszalne, dlatego korzystanie z trybu półpasywnego nie jest konieczne.

be quiet! Dark Rock Pro 6 - montaż chłodzenia

Chłodzenie pasuje do wszystkich popularnych podstawek pod procesory AMD i Intel, a sam montaż nie powinien sprawiać większych problemów. Producent dorzuca do zestawu wszystkie niezbędne akcesoria – elementy montażowe dla podstawek AMD AM4/AM5 i Intel LGA 115x/1200/1700/1851, niewielką tubkę pasty termoprzewodzącej, a nawet śrubokręt ułatwiający instalację. Na pochwałę zasługuje również szczegółowa instrukcja obsługi, która krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces montażu.

W przypadku platform AMD zestaw montażowy umożliwia zarówno standardowy montaż chłodzenia (pozycja oznaczona jako 0), jak i lekkie przesunięcie radiatora względem procesora (pozycja 8). Rozwiązanie to ma poprawić efektywność odprowadzania ciepła w procesorach opartych na architekturze chipletowej, takich jak modele z serii Ryzen 3000, 5000, 7000 oraz 9000.

W praktyce przesunięcie radiatora przełożyło się na spadek temperatur procesora AMD Ryzen 9 9950X o kilka stopni Celsjusza. Jeśli więc płyta główna i obudowa komputera zapewnia odpowiednią ilość miejsca, warto zdecydować się właśnie na taki sposób montażu chłodzenia.

Warto jednak pamiętać, że Dark Rock Pro 6 to naprawdę ogromny cooler – jego wysokość wynosi aż 169 mm, więc trudno go będzie zmieścić w mniejszych obudowach. Producent umożliwia dodatkowo regulację położenia przedniego wentylatora, co pozwala zamontować chłodzenie nad wyższymi modułami RAM. Trzeba jednak mieć świadomość, że takie rozwiązanie jeszcze bardziej zwiększa całkowitą wysokość konstrukcji i potrzeba będzie już pokaźnej obudowy.

Realnie pod chłodzeniem zmieszczą się pamięci RAM o wysokości ok. 52 mm, więc nawet te z większymi radiatorami. Moduły Kingston Fury Renegade RGB zmieściły się bez żadnych problemów.

Oba wentylatory są podłączane szeregowo jeden do drugiego, dzięki czemu chłodzenie wymaga podłączenia tylko do jednego złącza wentylatora na płycie głównej. Przewód nie jest też przesadnie długi, więc jego estetyczne poprowadzenie i ukrycie pod coolerem nie powinno sprawić problemu.

Test chłodzenia be quiet! Dark Rock Pro 6

Chłodzenie przetestowałem na wymagającej platformie testowej wyposażonej w procesor AMD Ryzen 9 9950X, pracujący z domyślnymi limitami mocy (PPT 200 W). Mówimy o jednym z najbardziej wymagających konsumenckich procesorów dostępnych obecnie na rynku. Maksymalną temperaturę pracy procesora ustawiłem na 95°C — osiągnięcie tej wartości oznaczało, że układ dobijał do limitu termicznego i ograniczał taktowanie w celu ochrony przed przegrzaniem.

Platforma testowa Procesor: AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200 W)

Płyta główna: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

Pamięć RAM: Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB DDR5-8000 CL40

Karta graficzna: AMD Radeon (zintegrowany)

Dysk systemowy: Kingston NC3 2TB

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Procesor obciążyłem w teście OCCT CPU z wykorzystaniem instrukcji SSE. Temperatury monitorowałem za pomocą aplikacji AMD Ryzen Master, odczytując parametr CPU Package. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu testowym wynosiła ok. 23°C.

Testy przeprowadziłem w dwóch scenariuszach:

przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów (pompki),

po dostosowaniu prędkości wentylatorów do poziomu hałasu 38 dBA, który można uznać za akceptowalny dla większości użytkowników.

Wydajność chłodzenia be quiet! Dark Rock Pro 6 porównałem z mniejszym coolerem wieżowym be quiet! Dark Rock 5 oraz średniej klasy zestawem chłodzenia cieczą be quiet! Pure Loop 2 FX 280.

Przy maksymalnej prędkości obrotowej chłodzenie wypadło nieco lepiej od mniejszego coolera wieżowego, jednak jego osiągi nadal okazały się słabsze niż w przypadku zestawu chłodzenia cieczą typu AiO. Warto przy tym zaznaczyć, że wentylatory pracujące z pełną prędkością generowały wyraźnie słyszalny hałas, który dla wielu użytkowników może być trudny do zaakceptowania.

Po ograniczeniu prędkości obrotowej kultura pracy wyraźnie się poprawiła, choć odbyło się to kosztem wydajności chłodzenia. Mimo to cooler nadal radził sobie z utrzymaniem temperatur potężnego AMD Ryzen 9 9950X na rozsądnym poziomie (czego nie można powiedzieć o modelu be quiet! Dark Rock 5, gdzie procesor osiągał limit termiczny i obniżał taktowanie). Nadal jednak nie był to poziom wydajności oferowany przez chłodzenie cieczą typu AiO.

Potężny zawodnik w potężnej cenie

be quiet! Dark Rock Pro 6 reprezentuje najwyższą półkę chłodzeń powietrznych — segment konstrukcji wyznaczających granice możliwości klasycznych coolerów wieżowych. To sprzęt skierowany przede wszystkim do entuzjastów, którzy szukają jednego z najwydajniejszych rozwiązań powietrznych dostępnych na rynku. Trzeba jednak pamiętać, że fizyki nie da się oszukać, dlatego nawet tak rozbudowana konstrukcja ma swoje ograniczenia.

Cooler należy do największych konstrukcji powietrznych, przez co prezentuje się bardzo efektownie, ale jednocześnie wymaga przestronnej obudowy. Sam montaż nie sprawia większych problemów, a producent dobrze przemyślał również sposób instalacji na platformach AMD, umożliwiając przesunięcie radiatora względem procesora w celu poprawy efektywności chłodzenia.

Pod względem wydajności sprzęt radzi sobie z topowymi procesorami, ale nadal nie osiąga poziomu zestawów chłodzenia cieczą typu AiO. Dodatkowo zastosowane wentylatory przy maksymalnej prędkości pracy są wyraźnie słyszalne, dlatego w praktyce warto obniżyć ich obroty i znaleźć kompromis między temperaturami a kulturą pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje także cena. W momencie premiery chłodzenie wyceniono na około 469 zł, czyli poziom typowy dla wydajnych zestawów AiO, które zazwyczaj oferują lepsze osiągi. Z tego względu be quiet! Dark Rock Pro 6 będzie propozycją głównie dla osób, które świadomie preferują chłodzenie powietrzne i szukają jednej z najlepszych konstrukcji w tej kategorii.

Warto kupić jeśli:

oczekujesz bardzo dobrej wydajności...

... i koniecznie zależy ci na chłodzeniu powietrznym

szukasz ciekawie wyglądającego chłodzenia bez podświetlenia

Nie warto kupować jeśli: