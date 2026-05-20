Reklamacja poszła za daleko. Klientka usunęła salami z pizzy przez AI

Klientka pizzerii próbowała udowodnić, że z jej pizzy "zniknęło” salami i należy jej się zwrot pieniędzy. Problem w tym, że "dowodowe” zdjęcie zostało nieudolnie przerobione przez AI, a całą sprawę szybko wychwyciła sama pizzeria.

Internet widział już wiele nietypowych reklamacji, ale historia z Rzeszowa pokazuje, że era sztucznej inteligencji otwiera zupełnie nowy rozdział w kreatywności klientów. Tym razem chodziło o pizzę z salami, próbę odzyskania pieniędzy i zdjęcie, które miało być dowodem. Problem w tym, że “dowód” wyglądał wyjątkowo mało wiarygodnie.

“Salami magicznie zniknęło”

Całą sytuację opisała sama pizzeria Capital Pizza Rzeszów na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jak relacjonują właściciele, jedna z klientek zamówiła dwie pizze z salami, po czym zgłosiła do portalu, że składnik… zniknął. W związku z tym miała oczekiwać zwrotu pieniędzy.

Do reklamacji dołączono zdjęcie pizzy, które najwyraźniej miało potwierdzać brak salami. Problem polegał jednak na tym, że fotografia wyglądała bardzo podejrzanie. Według pizzerii obraz został przerobiony przy pomocy AI, a generator zostawił po sobie kilka charakterystycznych błędów.

Na zdjęciu zmieniały się między innymi elementy stołu, kształt pokrywy pudełka czy fragmenty otoczenia. Efekt był na tyle nienaturalny, że zamiast skutecznej reklamacji wyszedł internetowy hit.

Pizzeria odpowiedziała memem

Właściciele lokalu postanowili podejść do sprawy z humorem. Opublikowali wpis, w którym ironicznie podsumowali całą sytuację, sugerując, że następnym razem lepiej byłoby po prostu ręcznie zdjąć salami przed wykonaniem zdjęcia.

Nie zabrakło też żartu o tym, że do “usuwania salami” został zatrudniony ChatGPT, który – jak napisano – “czasem lubi zrobić mały glitch”. Do wpisu dołączono również mem wyśmiewający całą próbę oszustwa.

Choć forma była lekka, pizzeria zwróciła uwagę na poważniejszy problem. W dalszej części wpisu zaapelowano o uczciwość i fair play wobec restauracji.



Mem opublikowany przez pizzerię (Facebook Capital Pizza Rzeszów)

AI coraz częściej pojawia się w reklamacjach

Historia z Rzeszowa może wydawać się zabawna, ale pokazuje zjawisko, które prawdopodobnie będzie pojawiało się coraz częściej. Narzędzia AI do generowania i edycji zdjęć rozwijają się dziś błyskawicznie. Jeszcze niedawno przeróbki były łatwe do wykrycia — zdradzały je nienaturalne kształty, rozmazane elementy czy błędy w tle.

Dziś generatory obrazów potrafią jednak tworzyć materiały, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo wiarygodnie. W przyszłości podobne próby oszustw mogą być znacznie trudniejsze do wychwycenia — zarówno dla restauracji, sklepów internetowych, jak i platform obsługujących reklamacje.

W tym przypadku oszustkę zdradziło słabo przygotowane zdjęcie. Ale granica między prawdziwym obrazem a cyfrową manipulacją staje się coraz mniej widoczna.

