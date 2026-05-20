Okulary od Google oficjalnie. Pomaga przy nich Samsung

Google i Samsung zaprezentowali na Google I/O 2026 pierwsze szczegóły okularów Android XR. Według dostępnych informacji urządzenia powstały z markami Warby Parker i Gentle Monster, a do sklepów w wybranych krajach mają trafić jeszcze tej jesieni.

Podczas konferencji Google I/O firmy ujawniły wygląd dwóch wersji nowych inteligentnych okularów. Samsung i Google stworzą dwie pary o zupełnie odmiennym stylu. Na razie producenci nie podali ceny, pełnej specyfikacji ani dokładnej daty premiery.

Okulary Android XR mają działać jako urządzenia towarzyszące dla smartfona. Zamiast przejmować wszystkie zadania samodzielnie, będą korzystać z mocy obliczeniowej telefonu. W praktyce mają oferować m.in. nawigację, podgląd powiadomień, tłumaczenie mowy i tekstu w czasie rzeczywistym oraz sterowanie głosem przez Gemini.

Okulary zamiast wgapiania się w smartfon

Google i Samsung stawiają na scenariusz, w którym użytkownik rzadziej wyciąga telefon z kieszeni. Według zapowiedzi taki format ma ułatwić korzystanie z funkcji cyfrowych bez ciągłego patrzenia w ekran. To jeden z głównych argumentów, które firmy podkreślają przy premierze nowej linii sprzętu.

Okulary Google i Samsunga z oprawkami od znanych partnerów

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami dowiedzieliśmy się, że pierwsza generacja tych okularów nie dostanie wbudowanego wyświetlacza. Będzie to sprzęt oparty na dźwięku, głośnikach, kamerach i komendach głosowych. Właśnie w ten sposób użytkownik ma obsługiwać Gemini oraz inne aplikacje współpracujące z systemem Android XR.

Oba modele różnią się przede wszystkim stylem. Wersja przygotowana z Gentle Monster ma bardziej wyrazisty wygląd, a oprawki od Warby Parker są bliższe klasycznej formie okularów. Nie wiemy, czy będą miały też inną specyfikację, ale zachowują kluczowe podobieństwa - kamerę, mikrofon i głośniki.

Na tym etapie firmy zapowiadają, że pierwsza partia okularów Google i Samsunga pojawi się jesienią 2026 r. Sprzedaż ma ruszyć najpierw w wybranych krajach. Szczegóły dotyczące dostępności, cen i pełnej specyfikacji mają zostać podane później.