Już 28 lipca na Ziemi wyląduje Crypto-137. Ma zgromadzić ludzki materiał genetyczny i obalić rząd Stanów Zjednoczonych. Co ma dyspozycji? Właśnie temu zagadnieniu poświęcony został najnowszy zwiastun gry Destroy All Humans! – bo to o niej wszak mówimy.

Destroy All Humans!, czyli jakże przecudowne terroryzowanie ludzi

Destroy All Humans! nie ma żadnego podtytułu czy dopisku, ale to odświeżona wersja gry sprzed 15 lat. Tego lata powróci w solidnie odświeżonej wersji, ale z niezmienioną, potężną dawką humoru. Dla nas oznacza to jeszcze jedną szansę, by wcielić się w szalonego ufoludka, którego celem jest zniszczenie wszystkiego, co się rusza, a jak coś się nie rusza… to w sumie też zasługuje na destrukcję. W tym celu nasz nieszczególnie chętny do asymilacji przybysz skorzysta z obszernego arsenału, na który złożą się:

karabiny plujące ogniem,

miotacze piorunów,

wyrzutnie granatów,

mordercza sonda analna,

zdolności psychiczno-telekinetyczne,

uzbrojony statek latający

i wiele innych śmiercionośnych typów broni…

Właśnie tym najróżniejszym metodom anihilacji ludzkości i ich dorobku poświęcony został najnowszy zwiastun gry Destroy All Humans! Co tu dużo mówić – po prostu go obejrzyjcie…

Zobacz najnowszy zwiastun Destroy All Humans!

Inwazja rozpocznie się w lipcu. Upewnijcie się, że jesteście gotowi

Jeszcze tylko sprawdźcie wymagania sprzętowe (chyba że celujecie w wersję na Xbox One lub PlayStation 4) i uzbrójcie się w cierpliwość. Premiera – jak już wspomnieliśmy – pod koniec lipca.

Źródło: THQ Nordic, Koch Media, informacja własna

Czytaj dalej o grach akcji: