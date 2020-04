Destroy All Humans! w odświeżonej wersji zadebiutuje na rynku już w lipcu – informację tę oficjalnie potwierdziła firma THQ Nordic, dzięki której marka ponownie zagości na naszych urządzeniach. Znamy też wymagania i zawartość edycji kolekcjonerskich.

Odświeżone Destroy All Humans! pokazano podczas ubiegłorocznej edycji targów E3 i od razu wzbudziło duże emocje. Z jednej strony dlatego, że to jedna z najzabawniejszych produkcji, jakie kiedykolwiek ujrzały światło dzienne, z drugiej – ze względu na to, że nowa oprawa wizualna prezentuje się naprawdę dobrze. Nasze oczekiwanie na premierę ma się już na szczęście ku końcowi – gra zadebiutuje 28 lipca 2020 roku, równocześnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Zobacz zwiastun Destroy All Humans! z datą premiery:

W grze przejmiemy kontrolę nad przybyszem z kosmosu, znanym jako Crypto-137. Cel jego misji zawarty jest w tytule, a narzędziami do jego dyspozycji są: mordercze karabiny, moce psychiczne oraz latający spodek. Już w te wakacje wykorzystamy to wszystko, by zebrać ludzkie DNA, obalić rząd USA i zniszczyć wszystko, co miało pecha stanąć na naszej drodze.

Zanim jednak zaczniemy zabawę, dobrze jest się upewnić, że w ogóle będziemy mieli taką możliwość. Dlatego najpierw…

Sprawdź, czy ci ruszy – wymagania Destroy All Humans!

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i5-4690K lub AMD FX 8320

Pamięć: 6 GB RAM i 25 GB miejsca na dysku

i 25 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 960 lub odpowiednik AMD

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-3930K lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM i 25 GB miejsca na dysku

i 25 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub odpowiednik AMD

Destroy All Humans! to coś absolutnie w twoim typie? Wiedz więc, że oprócz standardowego wydania pojawią się również dwie edycje kolekcjonerskie, o których możesz przeczytać poniżej.

Edycja kolekcjonerska Destroy All Humans! A nawet dwie

W skład pierwszej z nich – DNA Collector’s Edition – poza samą grą wejdą między innymi: 23-centymetrowa figurka, antystresik z wyskakującymi oczami, breloczek i sześć widokówek z akcji…

… Drugi zestaw – Crypto-137 Edition – to między innymi: olbrzymia, 60-centrymetrowa figurka Crypto, ten sam antystresik, ten sam breloczek i te same widokówki, a także – co robi chyba największe wrażenie – niesamowity plecak!

I co? Planujesz zakup? A jeśli tak, to która edycja najbardziej cię zainteresowała?

Źródło: THQ Nordic, Koch Media, Dark Side of Gaming

