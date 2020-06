Ghostrunner od pierwszego pokazu w ubiegłym roku prezentuje się wyśmienicie i kolejne materiały tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu. Tak jak ten najnowszy – z Future Games Show.

Ghostrunner to jedna z najciekawszych polskich gier w tym roku

To szalenie dynamiczna i niezwykle klimatyczna produkcja. Twórcy nazywają grę Ghostrunner „osadzonym w cyberpunkowym świecie, hardkorowym slasherem, w którym akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby”.

Taki opis daje nam pewną wskazówkę na temat tego, czego spodziewać się po tej produkcji. Równocześnie w ogóle nie daje do zrozumienia, że mamy tu mnóstwo parkouru niczym w Mirror’s Edge i dynamicznego siekania jak w najlepszych japońskich tytułach, a wszystko to klimacie cyberpunku. Fakt jest jednak taki, że wytłumaczyć to, jak wygląda rozgrywka, nie jest w tym przypadku łatwo. Najlepiej to pokazać. Dlatego też…

Zobacz najnowszy gameplay trailer Ghostrunner:

I co o tym myślisz? Przekonuje cię to? Jeśli tak, to mamy zarazem dobrą i złą wiadomość. Otóż dokładnej daty nie znamy, ale podczas Future Games Show otrzymaliśmy potwierdzenie, że Ghostrunner zadebiutuje jeszcze w tym roku. Jego platformy docelowe to komputery osobiste oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: PC Gamer

