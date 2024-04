Idą drogą Netfliksa. Disney podał datę

Disney Plus idzie śladami Netfliksa. Popularna platforma streamingowa zapowiadała już w ubiegłym roku wprowadzenie zmian utrudniających dzielenie kont, jednak teraz padła konkretna data, kiedy Disney Plus zacznie walkę z niezgodnym z regulaminem dzieleniem kont.

Przypomnijmy, że Netflix postanowił na dobre ukrócić proceder współdzielenia kont już w 2023 r. Platforma pozwala korzystać z jednego konta kilku osobom, które nie mieszkają pod jednym dachem, jednak aby to zrobić, należy zapłacić za dodatkowy profil. Co więcej – taka decyzja bynajmniej nie przyczyniła się do masowego exodusu abonentów Netfliksa. Wręcz przeciwnie – “czerwoni” zanotowali w ostatnich miesiącach rekordowe wyniki.

Najwidoczniej walka z nielegalnym dzieleniem kont opłaca się usługodawcom. Disney Plus postanowił więc obrać tę samą drogę co Netflix i zapowiada podjęcie stosownych kroków. Na temat współdzielenia kont wśród osób, które nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym, wypowiedział się w ostatnim czasie prezes Disneya Bob Iger podczas spotkania z inwestorami.

Disney Plus walczy ze współdzieleniem kont

Iger zaznaczył, że walka z tym procederem rozpocznie się już w czerwcu 2024 r. Na początku będzie to eksperyment, który obejmie tylko kilka krajów – nie podano jednak konkretnej listy. Zakończenie programu prezes Disneya zapowiada natomiast na wrzesień 2024 r. Wtedy też zakaz współdzielenia kont obejmie wszystkie państwa, w których można korzystać z Disney Plus.

Nawet jeśli Polska nie znajdzie się na liście “eksperymentalnej”, uruchomienie programu walki z współdzieleniem kont i tak nie ominie naszego rynku. W najgorszym scenariuszu abonenci nielegalnie dzielący swoje profile na Disney Plus będą zmuszeni do przygotowania się na większe wydatki już w nadchodzących tygodniach. Jak duże będą to wydatki – tego wciąż nie wiadomo.

Wiadomo jednak, że Disney zamierza skorzystać ze szlaków przetartych przez Netfliksa, w związku z czym dzielenie kont będzie działać podobnie na obu tych platformach. Oznacza to, że każdy użytkownik, który nie mieszka w głównym gospodarstwie domowym, będzie musiał dopłacić do miesięcznej subskrypcji, aby nadal korzystać z serwisu bez blokady.