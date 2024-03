Jedna z najbardziej wyczekiwanych, tegorocznych premier kinowych wkracza na małe ekrany. Obsypane nagrodami “Biedne istoty” z Emmą Stone w roli głównej obejrzycie dziś w topowym serwisie VOD.

Biedne istoty od dziś w Disney+

“Biedne istoty” to tytuł, który można śmiało określić drugim – po “Oppenheimerze” – wygranym Oscarów 2024. Film zgromadził na swoim koncie aż 4 statuetki (najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy). W swojej kolekcji ma też 2 Złote Globy oraz 5 nagród BAFTA.

Choć światowa premiera produkcji przypadła na wrzesień ubiegłego roku, w Polsce na wielkie ekrany trafiła ona dopiero w styczniu. Od tego czasu potwierdziła swój status jednego z najbardziej wyczekiwanych, kinowych debiutów 2024 z aktualnym wynikiem 1 927 499 dolarów w lokalnym box office. W ten właśnie sposób stała się najbardziej kasowym filmem wytwórni Searchlight Pictures na polskim rynku.

Jeśli nie mieliście okazji przyczynić się do zbudowania tego wyniku, nic straconego. “Biedne istoty” od dziś obejrzycie w streamingu, dokładniej w Disney+, który udostępnia tytuł w ramach abonamentu.

Biedne istoty – fabuła, obsada, twórcy

Podążając za oficjalnym opisem produkcji:

To niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

A tak prezentuje się zwiastun filmu:

Tytuł został wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa (“Lobster”, “Faworyta”). W jego obsadzie znaleźli się zaś m.in. Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef oraz Christopher Abbott.

Źródło: Disney+