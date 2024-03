Być może zauważyliście już zmiany w wyglądzie logo Disney+? Nowa identyfikacja wizualna marki nie jest kwestią przypadku. Co za nią stoi i czy jest się czego obawiać?

Co oznacza nowe logo Disney+?

Granatowe tło, z którym do tej pory kojarzony był serwis Disney+, to już przeszłość. Jego miejsce zajął niedawno kolor morski, co nie uszło uwadze wprawionemu oku widowni. Zmiana ta nie jest kwestią jedynie estetyki, a głębszego rebrandingu i wewnętrznych przeobrażeń, pozostających w związku z niedawną fuzją platformy z Hulu (oraz charakterystyczną dla niego, zieloną oprawą wizualną).

Uważamy, że znaleźliśmy równowagę między nowością a nostalgią. Zmiany podkreślają, że Disney+ ma wszystko, co ludzie kochają w marce Disney, ale także zmienia się i uzupełnia ofertę o nowe rzeczy do pokochania

– mówi Andy Baker, wiceprezes ds. kreatywnych w Disney+.

Nowe logo Disney+ korzeniami sięga jesieni ubiegłego roku, kiedy to The Walt Disney Company ogłosiło gotowość nabycia pozostałych 33% udziałów Hulu od NBCUniversal. Co ta decyzja oznacza w praktyce?

Nowe logo Disney+ – idą zmiany?

Jeśli chodzi o polskich widzów, nowe logo Disney+ nie wiąże się z żadnymi konkretnymi zmianami (przynajmniej o takowych na ten moment nie wiadomo). Serwis Hulu nie jest bowiem dostępny na naszym rynku, a jego wybrane treści dotychczas oferowane były właśnie na Disney+.

Inaczej sprawy mają się w Stanach, gdzie w ramach Disney+ wyodrębniono ostatnio dedykowaną im kategorię – obok Disneya, Pixara, Marvela, Star Wars i National Geographic.

