Disney+ już latem zadebiutuje w 42 kolejnych krajach. Na liście, dokładnie na 31. pozycji odnaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Tak, to Polska, w której wreszcie w oficjalny sposób będziemy mogli oglądać mnóstwo świetnych filmów i seriali.

Disney+ w Polsce już latem

Lato 2022 roku – to termin, w którym Disney+ w Polsce stanie się faktem. Rodzimy oddział firmy przesłał nam oficjalny komunikat, zawierający informację, według której usługa zadebiutuje równocześnie w 41 innych krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, które dołączą do około 60 państw, w których już teraz jest ona dostępna.

Dlaczego czekamy na Disney Plus?

Swoją oficjalną premierę usługa Disney+ miała pod koniec 2019 roku. I choć jej oferta jest nieco mniej zróżnicowana niż u konkurentów, to marki, takie jak Star Wars czy Marvel i wytwórnie, na czele z Pixar, 20th Century Fox i National Geographic sprawiają, że nie mogliśmy – i dalej nie możemy – się doczekać, aż serwis trafi do naszego kraju.

Szczególnie że Disney+ wiele tytułów ma na wyłączność i nigdzie indziej w legalny sposób obejrzeć ich po prostu nie można. To między innymi marvelowe nowości, takie jak Loki, WandaVision czy Hawkeye czy gwiezdnowojenne przeboje pokroju The Mandalorian i The Book of Boba Fett.

Jaka cena Disney+ w Polsce?

Niestety na razie nie mamy żadnych informacji na temat tego, jaka będzie cena Disney+ w Polsce. Z wcześniejszych doniesień wynika, że może wynosić 39,99 zł miesięcznie lub 399,99 zł przy płatności za cały rok z góry.

Taka cena oznaczałaby, że Disney+ byłoby o wiele droższe niż Amazon Prime Video, dużo droższe niż HBO GO czy CDA Premium i mniej więcej na poziomie Netflix. A jak pod względem oferty ten serwis wypada w walce z Netfliksem? Katalog na pewno jest mniej zróżnicowany, ale też zdecydowanie jest wypełniony świetnymi produkcjami, dobrze uzasadniającymi abonament w takiej wysokości.

Oczywiście na razie musimy poczekać, by przekonać się, czy rzeczywiście w Polsce otrzymamy pełną ofertę Disney+. Póki co jednak nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej.

Źródło: Disney, informacja własna