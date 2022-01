Subskrybujesz HBO GO i masz starszy telewizor? No to jest problem.

HBO GO przestaje działać na starszych telewizorach, co spotkało się z niemałym zaskoczeniem części klientów. Ich urządzenia wyświetliły komunikat o braku wsparcia, przez co uruchomienie aplikacji w telewizorze stało się niemożliwe.

HBO GO nie działa na starszych telewizorach

Informacje o zakończeniu wsparcia dla wybranych urządzeń pojawiają się już od dawna, jednak z pewnością wielu klientów nie śledzi na bieżąco, czy ich telewizor nagle nie przestanie działać. Niektórych użytkowników HBO GO zaskoczył komunikat o braku wsparcia ich urządzeń. Problem w tym, że aplikacja nie działa już na 4-letnich telewizorach, no i oczywiście na starszych.

Na stronie HBO GO można przeczytać, że aplikację uruchomimy na telewizorach z systemem WebOS 3.5 lub nowszym, jednak użytkownicy zgłaszają problemy z działaniem nawet na WebOS 5.6. Wielu komentujących zarzuca HBO, że wymusza na klientach wymianę sprzętu na nowszy. To byłyby dosyć zaskakujące działania, zwłaszcza w czasach kiedy tak duży nacisk kładzie się na ekologię i wiele mówi o problemie elektrośmieci. Inni sugerują, że firma chce nakłonić klientów do przejścia na HBO MAX, który ma niebawem zadebiutować w Polsce.

Jak uruchomić HBO GO na starszym telewizorze?

Dobra informacja jest taka, że nie trzeba biec do sklepu po nowy telewizor. Z HBO GO można nadal korzystać, choćby podłączając laptopa do telewizora. Można również skorzystać z przystawki Google Chromecast lub Apple TV.

Usługa działa na następujących platformach: PC i MAC, iPhone, iPad (iOS 12.2 i nowszy), smartfony i tablety z systemem Android 8.0 i nowszym, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android Smart TV oraz Sony PlayStation 4. HBO GO jest też kompatybilne z Apple TV 4, Airplay i Chromecast.

A jeżeli jesteście rozczarowani platformą i nie chcecie dalej subskrybować HBO GO, wystarczy zalogować się na stronie HBO, przejść do ustawień i znaleźć zarządzanie subskrypcją, gdzie można ją anulować.

