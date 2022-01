Są seriale, co do losów których można mieć niemal pewność. Moon Knight to jeden z nich, wszystko wskazuje tu na kolejny hit.

Moon Knight zaprezentowany na mocnym materiale

Chociaż zapowiedź miała miejsce w sierpniu 2019 roku, atmosfera wokół Moon Knight była coraz mocniej podgrzewana dopiero w ostatnim czasie, a na pierwszy zwiastun musieliśmy czekać aż do teraz. Tego typu materiał ma za zadanie skutecznie zachęcić widzów do przygotowywanej produkcji i tutaj bez wątpienia udało się to osiągnąć.

Tytuł serialu to zarazem przedstawienie głównej postaci. W rolę superbohatera wcieli się Oscar Isaac, aktor którego chyba nie trzeba bliżej przedstawiać. Nie będzie on jednak jedyną znaną twarzą w obsadzie, bo znaleźli się w niej także między innymi Ethan Hawke czy May Calamawy.

Zwiastun pozwala nie tylko poczuć klimat nadciągającego serialu, ale też daje mały przedsmak co do fabuły. No i oczywiście przybliża głównego bohatera. A w zasadzie dwóch, w jednym ciele.

Kiedy premiera Moon Knight?

Pojawienie się pierwszego zwiastuna nie jest jedyną dobrą informacją. Poza tym Marvel pochwalił się również plakatem promującym serial, a przede wszystkim datą premiery. Zaplanowano ją na 30 marca.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Moon Knight będzie produkcją dostępną w ramach platformy Disney+. Zaplanowano sześć odcinków, które mają liczyć po około 40-50 minut.

