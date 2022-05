DJI Mini 3 Pro to najnowszy członek rodziny dronów ważących niespełna ćwierć kilograma. Jakimś sposobem Chińczykom udało się zmieścić w środku jeszcze lepsze podzespoły niż poprzednio.

DJI Mini 3 Pro – potęga minimalizmu

Historia serii 249-gramowych dronów spod znaku Mini sięga 2019 roku. Choć już pierwsza generacja imponowała na wielu polach, to przez te trzy lata producentowi udało się dokonać olbrzymich postępów. Najnowszym owocem tych prac jest DJI Mini 3 Pro – najpotężniejszy spośród małych dronów.

Pomimo tak niewielkich gabarytów DJI Mini 3 Pro jest w stanie:

nagrywać filmy w jakości 4K/60fps ,

, obracać kamerę na gimbalu w zakresie 90 stopni (tryb pionowy),

śledzić poruszający się obiekt, utrzymując go w centrum kadru,

omijać przeszkody na swojej drodze w trzech wymiarach

i latać 34 minuty między ładowaniami.

Ten dłuższy czas lotu to przede wszystkim efekt zastosowania bardziej aerodynamicznych komponentów. Składana konstrukcja dodatkowo ułatwia transport. Olbrzymim krokiem naprzód względem poprzedniej generacji jest również system omijania przeszkód przed sobą, za sobą i pod sobą. A skoro już mowa o poprzedniku, to…

Warto w tym miejscu przypomnieć, że DJI Mini 2 również nagrywał filmy w 4K, ale przy płynności 30 klatek na sekundę, pozostawał w powietrzu o 3 minuty krócej i nie radził sobie z omijaniem przeszkód. To wszystko sprawia jednak, że za „Trójkę” trzeba znacznie więcej zapłacić. Konkretnie: ceny rozpoczynają się 4099 zł.

Dron bezproblemowy. Dron dla każdego

Według DJI oczywiście Mini 3 Pro jest wart swojej ceny. Ma to być nie tylko najpotężniejszy, ale i najbezpieczniejszy mały dron na rynku. „Chcemy, by więcej ludzi doznało bezpiecznych lotów i uzyskało dostęp do olbrzymiego świata tworzenia wizualnych opowieści” – zapowiada producent.

Dron DJI Mini 3 Pro oferować ma nie tylko wysoką jakość nagrań, ale też niezwykle proste i intuicyjne tworzenie materiałów. Wystarczy jedno kliknięcie, by ta latająca kamera utrzymywała żądany obiekt w kadrze podczas swobodnego lotu, podążała za tobą samodzielnie albo krążyła wokół określonego punktu. A to tak naprawdę tylko początek listy trybów automatycznych przygotowanych przez producenta.

Źródło: DJI, informacja własna