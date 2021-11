Dron DJI Mavic 3 nadleciał, by zrobić wrażenie na miłośnikach tego typu sprzętu. Wyśmienita, podwójna kamera i trzy kwadranse lotu między ładowaniami to jego największe atuty.

DJI Mavic 3 – dron z podwójną kamerą

Zacznijmy od tego, co chyba najciekawsze – zamiast jednej DJI Mavic 3 ma dwie kamery. Pierwsza z nich – Hasselblad z sensorem 4/3 CMOS i obiektywem f/2,8-f/11 – umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy płynności 120 fps oraz robienie zdjęć 20 Mpix. Post-processing często może się okazywać zbędny. Towarzyszy jej kamera z teleobiektywem, oferująca 28-krotny zoom hybrydowy. Na żywo zaś dron przesyła obraz w rozdzielczości 1080p/60fps.



Oto DJI Mavic 3. Z przodu drona widać podwójną kamerę.

Nowy Mavic w trakcie lotu wykrywa przeszkody z każdej strony i jest w stanie je skutecznie omijać, nawet w trudnym terenie. Potrafi też sam wrócić do miejsca startu i dobiera w tym celu optymalną, to znaczy najkrótszą trasę. Wraca także, gdy dojdzie do zerwania połączenia z operatorem. Nie zabrakło tu również inteligentnych trybów nagrywania. Krótko mówiąc: możesz w pełni uwolnić swój kreatywny potencjał, a dron nie tylko nie będzie ci przeszkadzać, ale wręcz weźmie na siebie większość brudnej roboty.



DJI Mavic 3 ma czujniki z każdej strony. Od spodu też.

Trzy kwadranse na jednym ładowaniu

Niemałe wrażenie robią także pozostałe elementy specyfikacji tego drona. DJI Mavic 3 może latać nawet 46 minut na jednym ładowaniu, co jest olbrzymim skokiem naprzód względem „Dwójki”, utrzymującej się w powietrzu do 31 minut. Jest też minimalnie szybszy (osiąga 75 km/h, a nie 72 km/h). Co ciekawe, pomimo tych wszystkich ulepszeń dron jest nieco lżejszy od swojego poprzednika – waży niespełna 900 gramów.

O ile jednak na wagę nie wpłynęły, to te ulepszenia spowodowały spory wzrost cen. DJI Mavic 3 został wyceniony na 10 099 zł albo 13 399 zł (w wersji Fly More Combo z dodatkowymi akumulatorami, ładowarką, torbą i zestawem filtrów ND). Do sprzedaży trafi również wypasiony model Mavic 3 Cine, nagrywający w jakości 5,1K/50fps (z kodowaniem Apple ProRes 422 HQ) i wyposażony w terabajtowy nośnik SSD – kosztuje 22 999 zł. Wysyłka rusza 12 listopada.

