Galaxy Z Fold 5, wbrew nadziejom niektórych użytkowników nie ma w obudowie miejsca przeznaczonego na schowanie rysika S Pen. Producent nie ukrywa powodów takiego stanu rzeczy.

Konferencja Samsung Galaxy Unpacked 2023 nie zawiodła. Przynajmniej jeśli chodzi o liczbę zaprezentowanych nowości. Koreański producent pokazał zegarki Galaxy Watch 6, tablety Galaxy Tab 9, a przede wszystkim nowe składane smartfony Galaxy Flip 5 i Galaxy Fold 5. My mieliśmy już okazję przyjrzeć im się z bliska, więcej szczegółów znajdziecie w artykule z pierwszymi wrażeniami.

Dlaczego Galaxy Z Fold 5 nie ma miejsca na rysik?

Nie sposób nie zauważyć, że wbrew niektórym przeciekom i nadziejom, w Galaxy Fold 5 zabrakło miejsca do przechowywania piórka S Pen. Takiego, które widywaliśmy w urządzeniach z serii Galaxy Note, a ostatnio w linii Galaxy S Ultra. O funkcjonalności samego piórka powiedziano i napisano już wiele dobrego, w zasadzie jest to rozwiązanie bezkonkurencyjne na rynku telefonów. Specjalny slot, w którym można je chować jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkownika.

Dlaczego zatem brakuje go w Galaxy Fold 5? Nie chodzi o złą wolę producenta, ale o ograniczenia, jakie wciąż wiążą się z konstrukcją składanego urządzenia oraz jego baterią. We wnętrzu obudowy jest na tyle mało miejsca, że nie sposób wygospodarować przestrzeń na piórko. W rozmowie z dziennikarzami portalu Android Authority przyznał to jeden pracowników firmy wyższego szczebla.

– Przyjrzeliśmy się temu i mieliśmy takie plany. Ważniejsza była jednak optymalizacja baterii, dlatego pominęliśmy to rozwiązanie – powiedział Justin Hume, wiceprezes ds. urządzeń mobilnych w Samsung South Africa



Zamiast dedykowanego miejsca w obudowie producent proponuje etui z miejscem na piórko.

Ile kosztuje Galaxy Z Fold 5?

Fakt rozważania wprowadzenia omawianego rozwiązania pozwala mieć nadzieję, że uda się to zrealizować w przyszłości. Póki co przyszli użytkownicy będą musieli radzić sobie np. alternatywą w postaci dedykowanego etui z miejscem na piórko.

O możliwościach jego i reszty podzespołów Galaxy Z Fold 5 można będzie powiedzieć więcej po dokładniejszych testach. "Na papierze" specyfikacja prezentuje się bardzo obiecująco. Ma to jednak swoje przełożenie na ceny. Galaxy Z Fold 5 to absolutny top jeśli chodzi o najdroższe smartfony dostępne w sprzedaży.