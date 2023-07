Połowa lata to pora by się rozwinąć, czyli poznać nowe produkty w portfolio Samsung. Do sklepów trafiają składane Samsung Galaxy Flip 5, Fold 5, zegarki Watch 6 i cała chmara tabletów Tab 9. A ceny? Powtórka z rozrywki.

Dziś ma miejsce Samsung Unpacked 2023. Kilka dni wcześniej mieliśmy okazję zapoznać się, z nowymi produktami, a prezentacja rozpoczęła się od podania cen. Postąpimy podobnie. Samsung to dobra marka, jej produkty są naprawdę świetne, ale tak jak w ubiegłym roku trzeba się liczyć z gorzką pigułką jaką są ceny nowości. Gdyby po nich oceniać produkty, to można powiedzieć, że na pewno nie są to sprzęty na jeden sezon, a przynajmniej nie powinny takimi być. I tak też chce Samsung, by były postrzegane.

Wakacje na Bałtykiem czy nowy Samsung Galaxy Flip lub Fold? Ceny i oferty promocyjne

Nowe produkty to składane telefony 5 generacji - Samsung Galaxy Z Flip 5, czyli telefon z klapką, która w tym roku nabiera nowego znaczenia, Samsung Galaxy Z Fold 5, który podobnie jak Flip stał się prawie symetryczną konstrukcją (jedyne co zaburza symetrię to wystające oczka obiektywów na tylnej ściance), a także zegarki Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic oraz trzy modele tabletów Galaxy Tab, czyli S9, S9+ i potężny nie tylko rozmiarem S9 Ultra.

Ceny składanych telefonów są następujące:

Samsung Galaxy Z Flip 5 - wariant pamięciowy 8/256 GB - 5599 zł

Samsung Galaxy Z Flip 5 - wariant pamięciowy 8/512 GB - 5999 zł

Samsung Galaxy Z Fold 5 - wariant pamięciowy 12/256 GB - 8799 zł

Samsung Galaxy Z Fold 5 - wariant pamięciowy 12/512 GB - 9399 zł

Samsung Galaxy Z Fold 5 - wariant pamięciowy 12/1024 GB - 10399 zł

Jak widać, Samsung w najszczodrzej wyposażonej wersji Folda przebił magiczną granicę 10 tysięcy złotych za telefon. Na szczęście, jeśli będziecie w gorącej wodzie kąpani i zdecydujecie się kupić nowe telefony w pierwszych dniach, od 26 do 28 lipca 2023, w zestawie znajdą się także słuchawki Galaxy Buds 2.

Na dodatek w czasie przedsprzedaży od 26 lipca do 10 sierpnia 2023 w przypadku najdroższego Folda, Samsung obniży cenę o 600 złotych, a przy zamówieniu pozostałych modeli da dwa razy więcej pamięci wbudowanej niż będzie chciał klient. Składane telefony pojawią się w różnych wariantach kolorystycznych. Najwięcej będzie ich miał Flip. Pojawi się w kolorze beżowym, grafitowym, miętowym, fioletowym. A w wariancie ekskluzywnym w kolorze szarym, zielonym, niebieskim i żółtym.

Fold ma mniej wersji. Standardowo jest beżowy, czarny i błękitny, a w wersji ekskluzywnej także szary i niebieski.

Samsung zaoferuje też jak zwykle odkup sprzętu. W przypadku smartfonów będzie to od 500 do 3200 złotych zwrotu zależnie od stanu oddawanego do utylizacji urządzenia. Musimy zgodzić się na tę operację. Jeśli zrezygnujemy z tego benefitu, każdy kupujący dostanie w okresie przedsprzedaży 450 złotych zwrotu na kartę mobilną.

Tablety i zegarki. Ceny Samsung Galaxy Tab S9 i Galaxy Watch 6 w każdej wersji

Tablety pojawią się w aż 11 wariantach dla 3 typów. Sporo, ale paradoksalnie nie wyczerpuje to jeszcze wszystkich kombinacji sprzętowych jakie mógłby Samsung zaoferować. I nie da się ukryć, że takie ceny stawiają pod znakiem zapytania sens tabletu dla niejednego użytkownika. Wszak w takiej cenie kupimy solidny laptop. Nie będzie on tak smukły jak tablet, zamiast Androida z OneUI będzie miał najpewniej system Windows 11. Zakup laptopa nie zdyskwalifikuje szans na współpracę z innymi urządzeniami ekosystemu Samsung, ale na pewno ograniczy jego funkcjonalność.

W przypadku tabletów kolory obudowy będą dwa. Beżowy lub szary. Srebrnej wersji jak w Galaxy Tab S8 nie będzie.

Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi - wariant pamięciowy 8/128 GB - 3999 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi - wariant pamięciowy 12/256 GB - 4699 zł

Samsung Galaxy Tab S9 5G - wariant pamięciowy 12/256 GB - 5399 zł

Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi - wariant pamięciowy 12/256 GB - 4999 zł

Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi - wariant pamięciowy 12/512 GB - 5699 zł

Samsung Galaxy Tab S9+ 5G - wariant pamięciowy 12/256 GB - 6399 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi - wariant pamięciowy 12/256 GB - 5999 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi - wariant pamięciowy 12/512 GB - 6699 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi - wariant pamięciowy 16/1024 GB - 7999 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G - wariant pamięciowy 12/512 GB - 7399 zł

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G - wariant pamięciowy 16/1024 GB - 8699 zł

Wersje LTE tabletów wyposażone są w DualSIM czyli tackę SIM i obsługę eSIM w oprogramowaniu. Także tutaj dostaniemy szansę rekompensaty kosztów zakupu w przypadku odkupu starego urządzenia. I podobnie jak w przypadku smartfonów będzie opcja zwrotu na kartę w wysokości 450 złotych.

Najbardziej przystępne ceny to ceny zegarków. Będzie ich 8 wariantów o różnej średnicy koperty i opcji łączności bezprzewodowej. W przypadku Samsung Galaxy Watch 6 będzie do wyboru kolor czarny, srebrny i złoty. Z kolei Samsung Galaxy Watch 6 Classic nie będzie miał opcji w kolorze złotym.

Samsung Galaxy Watch 6 44mm Wi-Fi - 1599 zł

Samsung Galaxy Watch 6 44mm LTE - 1849 zł

Samsung Galaxy Watch 6 40mm Wi-Fi - 1499 zł

Samsung Galaxy Watch 6 40mm LTE - 1699 zł

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Wi-Fi - 1899 zł

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm LTE - 2149 zł

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Wi-Fi - 2049 zł

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm LTE - 2299 zł

I ponownie mamy tu opcję odkupu, a jeśli zrezygnujemy z niej zwrot 450 złotych na kartę. W czasie przedsprzedaży, również do 10 sierpnia, w zestawie z zegarkiem znajdzie się także materiałowy, wygodny pasek na rzep.

Skoro już znamy ceny, zobaczmy czym Samsung chce nas przekonać w tym roku do zainteresowania się składanymi telefonami, tabletami i zegarkami.

Co powinno zwrócić naszą uwagę w składanych smartfonach w 2023?

W przypadku Galaxy Z Fold 5, najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to wyeliminowanie kształtu klina i charakterystycznej szczeliny przy złożonej obudowie. Teraz telefony składają się tak, że ich grubość jest identyczna po każdej stronie i wynosi 13,4 mm, rozłożony Galaxy Z Fold 5 ma 6,1 mm grubości.

Wysepka z aparatami wystaje nieznacznie zwiększając łączną grubość i tu też jest drobna zmiana, bo oczko lampy LED przeniesiono poza wysepkę.

Rozłożony Galaxy Z Fold 5 lepiej sprawdzi się przy silnym oświetleniu. Maksymalną jasność w trybie HBM zwiększono do 1200 nit (o 200 nit w porównaniu z poprzednikiem), a szczytowa jasność w trybie automatyki powinna sięgnąć 1750 nit. Samsung obstawia także, że mimo jaśniejszego ekranu, wydajniejszego wnętrza (chipset Snapdragon 8 Gen 2, który trafił też do Flipa), ale tej samej pojemności akumulatora (4400 mAh), czas pracy będzie nawet do godziny dłuższy w podobnych scenariuszach użytkowania.

W Galaxy Z Flip 5 mamy tak samo rozwiązane składanie, ale tym co jeszcze bardziej zwróci uwagę jest duży ekran. Widzieliśmy to już w Motoroli Razr 40 Ultra, choć tam tzw. ekran okładki zajmuje znacznie większą część przedniej ścianki po złożeniu. W Galaxy Z Flip 5, obiektywy aparatów znalazły się we wcięciu. W porównaniu z poprzednikiem zmieniono ich orientację, by lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń na prawie 3,4 calowy ekran (rok temu było to 1,9 cala).

Flip po złożeniu jest teraz jeszcze bardziej podobny do Folda, znikły drobne ścięcia ramki, widoczne szczególnie gdy telefon był złożony. Maksymalna grubość telefonu to teraz 15,1 mm. Jednej rzeczy jednak wciąż nie wiemy, bo to dopiero praktyka ją potwierdzi. A chodzi o odpowiedź na pytanie jak sprawdzi się nowy zintegrowany zawias, gdyż trzeba było go przeprojektować dla zapewnienia symetryczności obudowy po złożeniu (pomijamy wystające ramki wokół aparatów). Teoretycznie wciąż mamy wytrzymałość na poziomie 200 tysięcy cykli złożeń i rozłożeń.

Nadanie przedniemu ekranowi w Galaxy Z Flip 5 praktycznych rozmiarów chwali się, ale jeszcze będzie trzeba poczekać, gdy będziemy mogli go używać tak jak zwykłego ekranu. Na razie dostępne są na nim widżety, a aplikacji, które da się uruchomić jest niewiele. To jak zapewniają przedstawiciele firmy powinno ulec w niedalekiej przyszłości zmianie. Niemniej są dostępne ten najważniejsze, czyli widget aparatu idealny do zdjęć selfie, aplikacja map, dyktafon, stoper, pogoda, YouTube, kontakty.

Wygląd ekranu przedniego Galaxy Z Flip 5 w trybie blokady można w dużym stopniu spersonalizować. Dużym plusem jest także możliwość wymuszenia pracy przedniego ekranu także wtedy, gdy urządzenie jest częściowo otwarte czy postawione w układzie namiotu (tryb Cover Flex). Samsung chwali się też lepszym aparatem na tylnej ściance, który posłuży do selfie i oprogramowaniem, tak by w parze z dużym wyświetlaczem szła lepsza jakość zdjęć.

Oba składane telefony zostały zabezpieczone szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 z przodu i z tyłu, wyjątkiem są obiektywy i obramowanie tylnego aparatu, w których zastosowano Gorilla Glass 3.

Są też zmiany pod maską. Oprogramowanie Galaxy Z Fold 5 chwali się usprawnionym trybem Flex, który ułatwia nawigację przy odtwarzaniu multimediów, zmodyfikowanymi gestami, np. do przesuwania ikon między ekranami, opcją przyklejania otwartych okienek z aplikacjami do brzegów ekranu, wygodniejszym wycinaniem i kopiowaniem zawartości pomiędzy aplikacjami. Trudno jednak wszystkie te rozwiązania uznać za absolutne novum, bo konkurencja część z nich już ma od dawna.

Poniżej ogólna specyfikacja telefonów:

Model Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Flip 5 oprogramowanie OneUI 5.1 / Android 13 OneUI 5.1 / Android 13 ekran zewnętrzny » Dynamic AMOLED 2X

» 7,6 cala

» 1812 x 2176 pikseli

» 120 Hz, HDR10+

» Gorilla Glass Victus 2 » Dynamic AMOLED 2X

» 6,7 cala

» 1080 x 2640 pikseli

» 120 Hz, HDR10+

» Gorilla Glass Victus 2 ekran wewnetrzny » Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz

» 6,2 cala 904 x 2316 pikseli

» Gorilla Glass Victus 2 » SuperAMOLED

» 3,4 cala 720 x 748 pikseli

» Gorilla Glass Victus 2 procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 pamięć RAM 12 GB 8 GB pamięć wewnętrzna 256, 512, 1024 GB 256, 512 GB aparat » szerokokątny, 50 Mpix, 24 mm, f/1.8, DP PDAF, OIS

» ultraszerokątny 123°, 12 Mpix, f/2.2

» tele 3x, 10 Mpix, f/2.4, PDAF, OIS

» wideo 8K/24p, 4K/60p » szerokokątny, 12 Mpix, 24 mm, f/1.8, DP PDAF, OIS

» ultraszerokątny 123°, 12 Mpix, f/2.2

» wideo 4K/60p aparat selfie » 4 Mpix, f1.8 (pod wyświetlaczem)

» 10 Mpix, f2.2

» wideo 4K/60p » 10 Mpix, f2.4

» wideo 4K/30p łączność » 5G

» Wi-Fi 6E

» NFC

» Bluetooth 5.3 BLE

» GPS » 5G

» Wi-Fi 6E

» NFC

» Bluetooth 5.2 BLE

» GPS bateria » 4400 mAh Li-Po

» ładowanie 25 W (przewodowe)

» ładowanie 15 W (bezprzewodowe)

» ładowanie zwrotne bezprzewodowe » 3700 mAh Li-Po

» ładowanie 25 W (przewodowe)

» ładowanie 15 W (bezprzewodowe)

» ładowanie zwrotne bezprzewodowe dźwięk głośniki stereo głośniki stereo dodatkowe cechy » nanoSIM i eSIM

» czytnik linii papilarnych z boku

» Wi-Fi (2,2, 5,1 i 5,8 GHz) » nanoSIM i eSIM

» czytnik linii papilarnych z boku

» Wi-Fi (2,2, 5,1 i 5,8 GHz) złącza USB 3.2 typu C USB 2.0 typu C wymiary 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (złożony)

129,9 x 154,9 x 6,1 mm (rozłożony) 85,1 x 71,9 x 15,1 mm (złożony)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (rozłożony) waga 253 g 187 g

Czym różnią się nowe tablety Galaxy Tab S9 od poprzedników?

Poza zastosowaniem chipsetu Snapdragon 8 Gen 2, są jeszcze dwa istotne wyróżniki. To ekran Dynamic AMOLED 2x z odświeżaniem 120 Hz i dużą objętością gamutu kolorów DCI-P3, który jest teraz we wszystkich modelach tabletów Galaxy Tab S9. A także zgodność z certyfikatem IP68, która dotyczy też dołączanego do zestawu piórka.

W przypadku najniżej pozycjonowanego Galaxy Tab S9 w porównaniu z Tab S8 zwiększona została pojemność akumulatora, a czytnik linii papilarnych przewędrował z krawędzi pod ekran i teraz jest tak samo umieszczony jak we wszystkich pozostałych tabletach z serii. Sam tablet jest smuklejszy niż poprzednik (zamiast 6,3 mm ma 5,9 mm grubości).

Samsung zmodyfikował także warianty pamięciowe wszystkich tabletów, zwiększając pojemność RAMu lub wbudowanej pamięci przy tej samej co wcześniej konfiguracji. I tak np. Galaxy Tab S9+ ma teraz zamiast 8 GB RAMu po 12 GB, a zamiast opcji pamięci wbudowanej 128 i 256 GB mamy 256 i 512 GB. W Galaxy S9 Ultra pojawił się model z 1 TB wbudowanym dyskiem.

Konfiguracja audio i aparatów jest podobna, choć i tu są drobne modyfikacje. Najnowszej pozycjonowane Galaxy Tab S9 straciły dodatkową ultraszeroką kamerę na tylnej ściance, za to w Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra rozdzielczość tej kamery wzrosła i 2 Mpix. Istotniejsze jest jednak bardziej to jak wypadnie w praktyce nowy sensor, który się pojawił w miejsce poprzedniego.

Poniżej ogólna specyfikacja tabletów:

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 grubość 5,5 mm 5,7 mm 5,9 mm waga 735 g (Wi-Fi) / 737 g (5G) 581 g (Wi-Fi) / 686 g (5G) 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G) ekran Dynamic AMOLED 2x / 120 Hz ekran 14,6 cala / 2960 x 1848 pikseli 12,4 cala / 2800 x 1752 piksele 11 cali / 2560 x 1600 pikseli głośniki cztery głośniki, AKG aparaty tył 13 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki) 13 Mpix aparaty przód 12 Mpix + 12 Mpix (ultraszeroki) 12 Mpix (ultraszeroki) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pamięć 12 lub 16 GB RAM

256, 512 lub 1 TB wbudowana

microSD 12 GB RAM

256, 512 GB wbudowana

microSD 8 lub 12 GB RAM

128, 256 GB wbudowana

microSD akumulator 11200 mAh 10090 mAh 8400 mAh akcesoria piórko S Pen (w zestawie), klawiatura Book Cover (opcjonalnie) komunikacja Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 BLE, 5G (wybrane modele) biometria czytnik linii papilarnych pod ekranem

I na koniec zegarki. Jak zmiany wypadają na papierze?

O ile telefonami dało się przez chwilę pobawić i docenić nową konstrukcję obudowy, działanie urządzenia, nowe funkcje w oprogramowaniu (część z nich, o ile pozwoli na to konfiguracja sprzętowa, ma trafić także do poprzedniej generacji Foldów i Flipów), tak w przypadku zegarków trudniej o praktyczne wrażenia. Najtrudniej zweryfikować korzyści z zastosowania szybszych chipsetów (Exynos W930) i zwiększonej pojemności RAM (teraz 2 GB zamiast 1,5 GB). Łatwiej odczuć cieńszą kopertę względem poprzednich generacji zegarków. Waga jest praktycznie identyczna.

Zegarki Galaxy Watch 6 względem poprzedników urosły, ale nie chodzi tu o rozmiar koperty, a zmniejszenie ramek, które pozwoliły zwiększyć przekątną wyświetlacza (z 1.19 cala na 1,31 cala w 40 mm modelu, z 1,36 na 1,47 cala). W ten sposób ikony czy mini klawiatura zajmują mają więcej miejsca i są minimalnie większe. To minimalnie da się zauważyć gołym okiem jako czytelniejszy interfejs.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic urósł z kolei również fizycznie, choć i tu zmniejszono szerokość ramki i pierścienia, by zainstalować większy ekran. Średnica zegarkowej koperty w obu wersjach rozmiarowych powiększyła się o 1 mm. Pozwoliło to także zmieścić pojemniejsze akumulatory i (oby) wydłużyć także czas pracy. Również Galaxy Watch 6 może pochwalić się nieznacznie pojemniejszym akumulatorem w wersjach 44 i 40 mm względem poprzedników z piątej generacji.

Spostrzegawczy użytkownicy dojrzą zmianę od spodu zegarków. W trybie snu zielona dioda, którą wykorzystują mechanizmy pomiaru tętna i innych parametrów pracy organizmu, zastąpiona została diodą podczerwoną, której pracy nie widać. Samsung rozszerzył także raporty naszej aktywności i odpoczynku, a funkcja analizy tętna powinna teraz w stanie wykrywać poprawnie nieregularny puls (arytmia) z czym niejedno urządzenie pomiarowe ma problem. Jest też nowa funkcja, przewidywania terminu pojawienia się okresu u kobiet, która wykorzystuje analizę zmian temperatury skóry.

Dla użytkowników zegarków Samsung z LTE, którzy nie mogą obyć się bez kontaktu poprzez Gmaila jest dobra wiadomość. Klient tej poczty dołączy jeszcze w tym roku do innych aplikacji Google na zegarek.

Poprawiona została też funkcja sterowania aparatem telefonu. Teraz za pomocą zegarka nie tylko zlecimy smartfonowi wykonanie zdjęcia czy nagranie filmu i zobaczymy podgląd kadru. Zmienimy też obiektywy i szczypiąc ekran będziemy zoomować obraz. Zmiany w oprogramowaniu będą konsekwencją wprowadzenia nowej wersji systemu One UI 5 Watch.

Poniżej najważniejsze parametry nowych zegarków:

materiał: Armour Aluminium (Watch 6) / stal nierdzewna (Watch 6 Classic),

pierścień: dotykowy (Watch 6) / fizyczny (Watch 6 Classic),

ekran: 1,31 cala (40 mm Watch 6, 43 mm Watch 6 Classic), 1,47 cala (44 mm Watch 6, 47 mm Watch 6 Classic),

akumulator: 425 mAh (40 mm Watch 6, 43 mm Watch 6 Classic), 300 mAh (44 mm Watch 6, 47 mm Watch 6 Classic),

procesor: Exynos W930 1,4 GHz,

pamięć: 2 GB RAM, 16 GB wbudowanej,

wytrzymalość: 5 ATM, IP68, MIL STD-810H,

wymiary i waga: 44,4 x 42,8 x 9 mm i 33,3 g (44 mm Watch 6) / 40,4 x 38,8 x 9,0 (40 mm Watch 6) / 46,5 x 46,5 x 10,9 i 59 g (47 mm Watch 6 Classic) / 42,5 x 42,5 x 10,9 mm i 52 g (43 mm Watch 6 Classic).

I to już wszystko co zaproponował nam Samsung podczas letniego Galaxy Unpacked. Oprócz produktów firma zachęcić chce do zakupu także szeroką gamą akcesoriów, w tym wygodną osłonką na Samsung Galaxy Z Fold 5, w której schowamy piórko, czy zmodyfikowanym mechanizmem ładowania piórka w tablecie, który pozwala umieścić je w etui tabletu w dowolnym położeniu.

Wszystko pięknie, ale w czasie, który poświęciliście na zapoznanie się z tym tekstem, ceny nie uległy zmianie, a to sprawi że dla wielu osób wciąż taki Fold czy Flip pozostaną składanymi telefonami w sferze marzeń. I to jest problem nie tylko Samsunga.

