DLC do Elden Ring potrzebne od zaraz. Coś się ruszyło na Steamie

W 2023 r. studio FromSoftware zapowiedziało Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli DLC do znanego i cenionego hitu. Od tamtego momentu zapadła cisza. Deweloperzy nabrali wody w usta, ale teraz pojawiła się cenna poszlaka. Tropy prowadzą do Steama.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree nadchodzi? Oby

Kiedy DLC do Elden Ring trafi na rynek? Tego nie wiemy, chyba że powołamy się na plotki, a tych nie brakuje. Sugerują one, że dodatek zadebiutuje w pierwszych miesiącach 2024 r. Na ile jest to myślenie życzeniowe, a na ile wiarygodne doniesienia na temat Elden Ring? Czas pokaże.

Niemniej warto odnotować to, co się dzieje na platformie Steam. Potężny i jakże zagadkowy plik o nazwie “SteamDB Unknown App 2778580” zapowiada nową zawartość. Pytanie brzmi: jaką? To pierwsza aktualizacja plików od momentu premiery gry.

Elden Ring ma prawie 2 lata, ile można czekać na DLC?

Czy chodzi o DLC? Jeśli tak, to w najbliższym czasie powinniśmy otrzymać konkretne informacje od FromSoftware. Pamiętajmy, że Elden Ring 25 lutego 2024 r. skończy dwa lata, więc nie można wykluczyć, że deweloperzy chcą celebrować urodziny gry jakąś skromniejszą zawartością tudzież aktualizacją.

Wiemy natomiast, że w lutym firma PureArts zaprezentuje figurkę kolekcjonerksą Elden Ring. Więcej szczegółów mamy otrzymać wkrótce.

Źródło: Insider Gaming