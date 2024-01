Dragon’s Dogma 2 to jednaj z najbardziej oczekiwanych gier 2024. O zbliżającym się debiucie przypomina nowy zapis rozgrywki. Niespełna 20 minut, w trakcie których przybliżono niuanse gry.

Premiera Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 w pełni zasługuje na to, by współtworzyć zestawienie na najlepsze gry 2024. Długo oczekiwana kontynuacja ujrzy światło dzienne 22 marca, trafiając na PC, PS5 oraz XSX. Poprzednia generacja konsol nie udźwignie produkcji tej rangi.

Dla entuzjastów gier a-RPG to będzie pozycja obowiązkowa. Capcom podgrzewa atmosferę za pomocą kolejnego już zapisu z rozgrywki. Materiał udostępniono na łamach IGN. Blisko 20 minut z Dragon’s Dogma 2 – tego nie można przegapić!

Epicka walka to fundament Dragon's Dogma 2

Co my tu mamy? Pojedynki z potężnymi bossami to doskonały pretekst, by pokazać, jak radzą sobie poszczególne klasy postaci: wojownik, czarodziej i złodziej. Same starcia są z jednej strony epickie, z drugiej zaś dość wymagające.

Ubicie mocniejszej bestii wymaga wsparcia i tu pojawiają się nasi towarzysze sterowani przez sztuczną inteligencję. Dragon’s Dogma 2 w walce stawia na zręczność oraz zagrywki niekonwencjonalne; swój spryt możemy przełożyć na wykorzystanie elementów otoczenia, by zmienić los bitwy.

Ponad 10 lat czekania

Czekacie na Dragon’s Dogma 2? Niektórzy pewnie kojarzą tę markę z poprzedniej epoki, wszak na kontynuację czekamy już ponad 10 lat. A może macie innego faworyta, jeśli mowa o nowych grach w 2024 r.? Dajcie koniecznie znać w komentarzach!

Źródło: IGN