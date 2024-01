I grać też można. W sieci pojawił się niezwykły projekt. Twórca kanału DIY Perks po raz kolejny puścił wodze fantazji i przerobił konsolę PlayStation 5. Efekt jest zaskakujący.

Kreatywność w najczystszej postaci

Pamiętacie PS5 Slim? Nie, nie chodzi konsolę PlayStation 5 Slim, która na dobre już rozgościła się na rynku, a nawet dała się zrecenzować naszej redakcji. Mowa o sprzęcie będącym twórczą i kreatywną wizją youtubera z kanału DIY Perks.

Wspominam o tym nie bez powodu. DIY Perks publikuje nowe nagranie i również tym razem w roli głównej występuje konsola PlayStation 5. Ale w dość intrygującej wersji. Najważniejsze, że działa, ba! Sprzęt radzi sobie z Horizon Forbidden West.

Miniaturowe PS5 działa

Mniejsze komponenty z “prawdziwego” PS5 Slim pozwoliły na realizację tego szalonego projektu. W konsekwencji otrzymujemy urządzenie przypominające masywny tablet, które mocną stroną jest mobilność, wszak mamy konsolę z wyświetlaczem w jednym. Skąd my to znamy? A, no tak, przecież istnieje “konsola” PlayStation Portal.

Wracając do PS5: Tablet Edition, to sporym problemem dla twórcy okazało się opracowanie systemu chłodzenia. A przecież tak pomniejszone PS5 musi się grzać w niebezpiecznym tempie. Brakuje również baterii, więc PS5: Tablet Edition działa jedynie “z kabla”.

Co dalej? Czym jeszcze zaskoczy nas Internet? Wydaje się, że najlepiej będzie, jeśli w końcu otrzymamy oficjalne informacje na temat PS5 Pro lub Nintendo Switch 2. A według zakulisowych doniesień jest na co czekać.

Źródło: YouTube, DIY Perks