Dungeons & Dragons jest uznawane za prekursora fabularnych gier narracyjnych, które wyrosły z korzenia figurkowych gier bitewnych w latach '80 zeszłego wieku. Aktualny wydawca próbuje zmodyfikować swoją politykę licencyjną, lecz wielu osobom się to nie podoba.

Lochy i Smoki miały ostatnio kłopoty

D&D jest chyba najbardziej rozpoznawalną franczyzą fantasy wywodzącą się z tradycyjnych gier fabularnych rozgrywanych przy stole, z pomocą kartek, ołówków i kości o różnych kształtach. Mianem Dungeons and Dragons określa się szeroko pojęty zbiór mechanik rozgrywki (takich jak zestaw współczynników określających postać czy to, w jaki sposób przy użyciu rzutu kością rozstrzyga się sukces lub porażkę danej akcji), które razem tworzą zasady gry. Poza tym w skład tego, co określamy jako D&D wchodzą też opisy różnorakich oficjalnych potworów, ras, zaklęć lub nawet całych światów, w których można prowadzić taką narracyjną rozgrywkę przy stole, wraz z grupką znajomych.

Obecny właściciel marki, czyli firma Wizards of the Coast, która jest częścią Hasbro, swoimi licencjami obejmuje nie tylko papierowe podręczniki do grania przy stole, ale też wirtualne narzędzia dla Mistrzów Podziemi (bo tak nazywani są prowadzący rozgrywkę) w rodzaju D&D Beyond. Licencja odnosi się też do serii gier komputerowych opartych na oficjalnych światach D&D (lub filmach i serialach jak Honor Among Thieves, które niebawem ma premierę), jak i zasadach mechaniki. Licencje te odnoszą się też do bezbrzeżnego właściwie morza twórczości fanów i graczy, którzy w oparciu o Lochy i Smoki przez dziesięciolecia tworzyli własne treści, które potem udostępniali za darmo albo sprzedawali, na co pozwalała licencja zwana OGL 1.0a. Kłopoty dla Wizards of the Coast pojawiły się po ostatnim wycieku nowej licencji, którą firma ponoć chciała zastąpić OGL 1.0a.

Fani oburzeni, ale Czarodzieje uspokajają

Nowa licencja pod nazwą OGL 1.1, która wyciekła do internetu jakiś czas temu zawierała wiele niejasnych zapisów dotyczących możliwości zarabiania na treściach związanych z D&D i nie zapewniała bezpieczeństwa twórcom. Ponadto nie dawała pewności, czy materiały, które już wcześniej zostały opublikowane, są zabezpieczone przed zagarnięciem ich przez firmę, albo przed zakazem dalszej publikacji. W światku graczy rpg zawrzało i na szczęście wrzawa ta nie umknęła macierzystej firmie Lochów i Smoków, choć początkowo mogło się tak wydawać.

Producent D&D Kyle Brink ogłosił na stronie internetowej D&D Beyond, że firma przygotowała nową licencję OGL 1.2, którą chce przedstawić fanom do konsultacji społecznych. Czarodzieje zapewnili, że nowa wersja OGL nie będzie miała wpływu na wcześniej opublikowaną zawartość i nie posłuży firmie do zagarnięcia materiałów utworzonych przez firmy lub osoby prywatne tworzące na bazie D&D. Brink ogłosił też, że przyczyną zmiany licencji jest wprowadzenie opcji ochronnych przed publikowaniem pod logo Dungeons &Dragons szkodliwych, dyskryminujących lub nielegalnych treści.

Chcemy integracyjnej, bezpiecznej zabawy dla wszystkich. Jest to dla nas bardzo ważne, a OGL 1.0a nie dawał nam możliwości, aby takową zapewnić.

Dodatkowym czynnikiem, jaki z pewnością przyczynił się do ugłaskania wzburzonej społeczności graczy, z pewnością jest też fakt, że firma zdecydowała się objąć podstawową mechanikę D&D (czyli sam trzon podstawowych zasad) licencję Creative Commons. Oznacza to, że na zawsze została ona oddana w ręce fanów, którzy mogą dowolnie ją kreatywnie wykorzystywać.

Źródło: dndbeyond, theverge