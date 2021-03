Dungeon & Dragons to uniwersum, które mimo tego, że powstało już dosyć sporo gier, czy filmów opartych na D&D, to wciąż drzemie w nim spory potencjał, aby stworzyć coś kultowego. Z takiego założenia wyszło studio Hidden Path Entertainment, które odpowiedzialne jest za, chociażby Defense Grid 2. Studio opublikowało tweeta, w którym potwierdziło, że poszukują kilku utalentowanych pracowników, którzy wspomogą studio w pracy nad nowym tytułem.

Hidden Path is hiring! We are in development on a AAA, third-person, open-world fantasy RPG that will be taking place inside the Dungeons & Dragons franchise.

- Graphics Programmer

- Lead Graphics Programmer

- Senior Technical Artist

- Writer

More info:https://t.co/gs8ld6AJL3