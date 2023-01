Twórcy Black Myth: WuKong opublikowali nowy, trzeba przyznać, nietypowy zwiastun. Niestety, zawiera on mało przyjemną wzmiankę odnośnie daty premiery.

Premiera Black Myth: WuKong opóźniona

Ostatnie lata w branży gier to wedle niektórych więcej rozczarowań i opóźnień niż gorących premier. Nowy rok przyniósł nowe nadzieje, że będzie lepiej, ale dość szybko jest to weryfikowane. I to brutalnie, bo z listy najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku można wykreślić Black Myth: WuKong.

Przedstawiciele Game Science nie podawali dokładnej daty premiery, ale cały czas mówili o 2023 roku. Nowy zwiastun przyniósł jednak informację, iż Black Myth: WuKong zadebiutuje dopiero latem 2024 roku. Trzeba zatem uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości.

Swoją drogą, wspomniany materiał wideo promujący grę może wydać się niektórym dość dziwny. Nawiązuje do Chińskiego Nowego Roku, roku Królika.

Black Myth: WuKong zwiastun

Dla kogo Black Myth: WuKong?

Black Myth: WuKong powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Będzie to RPG akcji, które ma wyróżniać się przede wszystkim niebanalnym światem i opowieścią o Małpim Królu (na motywach XVI-wiecznej powieści Wędrówka na Zachód autorstwa Wu Cheng’ena), a także wysokiej jakości oprawą graficzną. Twórcy wykorzystują na potrzeby tego projektu silnik Unreal Engine 5.

Źródło: Black Myth