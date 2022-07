Lochy i Smoki przeżywają swój renesans w popkulturze. Film ma nas nawiedzić w 2023 roku mogą być czymś co sprowadzi nowe rzesze fanów do tej popularnej marki, mogą też podzielić los średnio udanego filmu „Warcraft: Początek” z 2016 roku.

Szansa i ryzyko dla Lochów i Smoków

W San Diego zaczyna się tegoroczny Comic-Con i od razu mamy coś co całej gamie fanów D&D zapewni jedną z dwojga rzeczy. „Nerdgazm” dla tych zajaranych tematem i nieprzyjemny uścisk w żołądku dla tych, którzy pamiętają żenującą komedię „Knights of Badassdom” z 2013 lub wspomnianego już wcześniej „Warcrafta”. Fani fantastyki czekają z nadzieją, choć niektórzy ze względu na dynamikę zwiastunu już spisali film na straty. Warto nadmienić, że po filmie dostaniemy także serial w uniwersum D&D.

Kiedy premiera i czego oczekujemy?

D&D: Złodziejski Honor trafi do kin 2 marca 2023 roku. To co widzimy w zwiastunie pozwala nam rozbudzić w sobie pewne nadzieje, ale wiadomo jak to jest z tymi zwiastunami. Mamy drużynę barwnych bohaterów, dużo odniesień do znanego z gier komputerowych i fabularnych (tzw. „papierowych") RPG (z tego co widzę na razie przede wszystkim na warstwie potworów, które możemy zobaczyć. Pojawia się sowoniedźwiedź, mimik no i oczywiście smoki). Film zapowiada się jako komedia akcji, więc zapewne nie będzie z góry odpowiadał wszystkim tym, którzy gry RPG wiążą przede wszystkim z wielowątkową fabułą i wyborami moralnymi. Jednak w popularne D&D wiele osób gra w dosyć luźny sposób, nawet jako radosną siekaninę przerywaną od czasu do czasu zabawnymi tekstami i śmiesznymi sytuacjami.

Na ekranie zobaczymy w roli mózgu drużyny Chrisa Pine'a (Star Trek i Wonder Woman), który będzie prawdopodobnie kimś w archetypie barda. U jego boku znajdzie się Michelle Rodriguez (Lost, Szybcy i Wściekli) będąca wojowniczką albo barbarzyńcą oraz Rege-Jean Page (Bridgertonowie i Zabójcze Maszyny), który wcieli się w jakąś postać walczącą i wspomagającą się magią. Na razie podjżewam w jego wypadku paladyna, choć nie leży mi to w koncepcji drużyny złodziei. W tej ekipie postać odpowiedzialną przede wszystkim za magię zagra Justice Smith (Detektyw Pikachu i Jurassic World).

Ostatnią z drużyny odgrywać będzie Sophia Lillis (Zagrała w filmie o Nancy Drew i w świetnej serii „To"), której bohaterka będzie zmiennokształtna (zamienia się w sowoniedźwiedzia), choć nie mogę do końca zidentyfikować jakiej będzie rasy. ogólna aparycja sugeruje bycie elfem, ale małe rogi na głowie mogą świadczyć, że postać Sophii jest tak zwanym diabelstwem. Być może zbyt mało znam uniwersum Zapomnianych Krain aby poprawnie ją zidentyfiować.

Źródło: Paramount Pictures