Wprawdzie najmocniejszego promocyjnego uderzenia należy się spodziewać w piątek, nie znaczy to jednak, że w przeddzień Black Friday brakuje obniżek cen. Sprawdziliśmy co oferują najwięksi sprzedawcy elektroniki.

Promocje dzień przed to też promocje

Wieść niesie, że w Black Friday najwięksi łowcy okazji biorą wolne w pracy, by móc cały dzień polować na najlepsze okazje cenowe. Niby głupie, ale jeśli coś działa to podobno nie jest głupie. Faktem jest, że naprawdę rewelacyjne oferty trafiają się sporadycznie i znikają szybciej, niż ciastka u nas w redakcji. My wolnego nie bierzemy, za to w pracy przeglądamy oferty w popularnych sklepach internetowych, wyszukując dla Was te z promocji, które trwają nieco dłużej niż mgnienie oka, a wciąż mogą stanowić świetną okazję do zaoszczędzenia paru groszy.

Black Week w Allegro na wypasie

Allegro jak co roku nie zawodzi pod kątem dobrych cen, codziennie wypuszczając nową garstkę naprawdę rewelacyjnych ofert. Po prawdzie, wydają się odrobinę słabsze niż przed rokiem, niemniej jest ich naprawdę ogrom i trudno z tym rozmachem dyskutować, a konkurencji należy ten zestaw podsyłać z uprzejmym zapytaniem, czy też by tak nie mogła.

Dziś gigant polskiego e-commerce kusi między innymi iPhone'm SE 2022, odkurzaczami i zestawami Lego. Oprócz tego w ofercie znalazł się między innymi bardzo opłacalny, e-czytnik Pocketbook oraz telewizor LG w niskiej cenie, a za to w dużym rozmiarze 55 cali.

Neonet i Mediamarkt klasycznie mocniejsze w AGD

Według raportu Brandly360, AGD jest jedną z kategorii które w Black Week notują autentyczne zniżki i w których rzadziej dochodzi do manipulacji i sztucznego podnoszenia cen. Poszukując promocji z tego segmentu elektroniki warto zaglądać zwłaszcza do Neonet i Mediamarkt, które nie mają może rozmachu "żółtej" konkurencji, a potrafią zaskoczyć dobrą ofertą.

Różności w Euro i Lego w Media Expert

W EuroRtvAgd i Media Expert nie widać szczególnie faworyzowanej kategorii, choć u tych drugich sporo zamieszania poczyniły promocje na zestawy klocków Lego.

Więcej promocji na zestawy LEGO w jednym miejscu możecie znaleźć w naszej wcześniejszej publikacji.

Morele i Komputronik po cichutku robią swoje

W Amazon Polska bez zaskoczeń

Polski oddział Amazon nie zaskakuje, prezentując obniżki tych samych marek co zazwyczaj, od Philipsa, przez Sony po Logitech, z wisienką na zniżkowym torcie w postaci rabatów na produkty własne.

Więcej promocji i ciekawostek o Black Week znajdziecie na naszej dedykowanej stronie:

żródło: informacja własna