Dobre słuchawki bezprzewodowe istnieją, ale ich wybór może być prawdziwą drogą przez mękę. Może, ale nie musi – o ile tylko podejdzie się do tego tematu w odpowiedni sposób. Grunt to ustalić budżet.

Ile kosztują dobre słuchawki bezprzewodowe?

Coraz więcej osób stawia właśnie na słuchawki bezprzewodowe – brak kabli może i wywołuje konieczność ładowania, ale z drugiej strony daje olbrzymią swobodę użytkowania. To sprawdza się zarówno w domu, jak i poza nim. Nie dość, że możesz odejść od telefonu, to jeszcze nic nie obija ci się o ciało podczas biegu czy jazdy na rowerze. Koniec też z wiecznie plączącym się przewodem.

Są jednak powody, przez które odpowiedź na pytanie o to, jakie słuchawki bezprzewodowe kupić, nie należy do najprostszych. Podstawową kwestią jest oczywiście to, że każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Problem jest natomiast jeszcze większy dlatego, że wybór jest olbrzymi. Wystarczy zajrzeć do sklepu z elektroniką, by przekonać się, że do wyboru są setki modeli.

Chcesz wybrać najlepiej jak to możliwe? Nasza rada brzmi: podejdź do tematu, twardo stąpając po ziemi – ustalmy budżet i wtedy możemy pójść dalej. Odpowiedzmy więc sobie konkretnie: czego można spodziewać się po urządzeniach z konkretnych kategorii cenowych.

Słuchawki bezprzewodowe za mniej niż 100 złotych?

Stówka to naprawdę nieduży budżet, jeśli chodzi o takie urządzenie. Bezprzewodowe słuchawki do 100 złotych po prostu nie będą zachwycać swoim brzmieniem – tego musisz mieć świadomość. Niemniej jednak mogą sprawdzić się w określonych sytuacjach: gdy nie masz szczególnie dużych wymagań, gdy szukasz urządzenia do rozmów telefonicznych albo też gdy zależy ci przede wszystkim na basach.



Philips BASS+ TAH4205RD/00 - przykład dobrych słuchawek bezprzewodowych za mniej niż 100 zł.

Słuchawki bezprzewodowe do 300 złotych

Dwie czy nawet trzy stówki to już kwota, pozwalająca na pewną wybredność. Na tej półce zaczynają się przyzwoite urządzenia kierowane do konkretnych grup użytkowników, na przykład aktywnych (odporne na pot i pewnie trzymające się uszu). Możesz spodziewać się wyższej jakości dźwięku, ale też dłuższego czasu pracy między ładowaniami.



Kierowane do sportowców słuchawki JBL Endurance RUN BT kosztują niespełna 200 złotych.

Słuchawki bezprzewodowe do 500 złotych

Za pół tysiąca złotych jesteś w stanie kupić bezprzewodowe słuchawki z ANC, czyli systemem aktywnej redukcji hałasu z zewnątrz. Oznacza to w skrócie tyle, że można z nich komfortowo korzystać nawet w zatłoczonych miejscach, idąc chodnikiem przy jezdni czy też w środkach komunikacji miejskiej. Ponownie – w górę idzie jakość dźwięku i czas działania.



Całkowicie bezprzewodowe słuchawki Jabra Elite 4 Active z ANC - za 499 złotych.

Słuchawki bezprzewodowe do 700 złotych

Na tej półce cenowej powoli zaczyna się wyższa klasa. Tyle mniej więcej trzeba wydać na słuchawki stworzone z myślą o współpracy z topowymi smartfonami na rynku (na przykład urządzenia z serii Samsung Galaxy Buds, Huawei FreeBuds czy Apple AirPods). Za takie pieniądze kupisz też konkretne bezprzewodowe słuchawki gamingowe.



Samsung Galaxy Buds2 - partnerki dla topowego smartfona, kosztują niecałe 700 złotych.

Słuchawki bezprzewodowe do 1000 złotych

Jakość wykonania godna klasy premium, jakość dźwięku na wysokim poziomie i czas pracy spokojnie liczony w dziesiątkach godzin, a do tego sprawnie działający system redukcji szumów (zarówno w przypadku odsłuchu, jak i rejestracji głosu przez wbudowany mikrofon). To krótka lista cech, jakich możesz spodziewać się, gdy na słuchawki bezprzewodowe jesteś w stanie wydać nawet 1000 złotych.



Sony WF-1000XM4 ANC to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych. Trzeba na nie wydać tysiaka.

A ile kosztują najlepsze słuchawki bezprzewodowe?

Jeżeli zaś interesują cię najlepsze słuchawki bezprzewodowe douszne, to musisz przygotować się na wydatek rzędu 1200 złotych. Taką cenę dla swoich flagowych modeli proponują czołowi producenci pokroju Klipsch, Bose czy Sony.

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe nauszne potrafią być jeszcze droższe: od około 1500 złotych za topowe modele Sennheisera lub Philipsa, po kwoty zaczynające się od „dwójki” za flagowe AirPods marki Apple.

Pamiętaj też, że jeśli mimo wszystko atuty modeli bezprzewodowych cię nie przekonują, to wciąż oczywiście możesz kupić słuchawki przewodowe. Za podobną jakość zapłacisz zdecydowanie mniej, ale – rzecz jasna – swoboda użytkowania będzie niższa.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.