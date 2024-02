Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy związanej z rozszerzeniem prawa do naprawy na terenie Unii Europejskiej – podaje portal Android Authority. Zgodnie z założeniami, prawo ma wprowadzić wydłużoną gwarancję na sprzęt.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem przepisów wzmacniających prawo do naprawy na terenie UE (Right to Repair Europe). Teraz UE informuje o osiągnięciu porozumienia w sprawie szczegółowych przepisów związanych z dyrektywą.

Główne postanowienie przedstawione przez Radę Europejską wiąże się z obowiązkiem przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy po naprawie urządzenia. Oznacza to, że zaraz po zakończeniu procesu serwisowego, sprzedawca zostanie zobowiązany przez ustawodawcę do udzielenia klientowi dodatkowej gwarancji na sprzęt. Ma to być minimum 12-miesięczny okres. Minimum, bowiem państwa członkowskie UE mogą przedłużyć ten okres.

Android Authority zauważa, że może to stanowić motywację do zmian wśród konsumentów w kontekście wybierania napraw zamiast utylizacji sprzętu i kupowania nowych urządzeń. “To zapewnia spokój ducha przynajmniej na dodatkowy rok (jeśli nie dłużej)” – czytamy. Warto jednak zaznaczyć, że wydłużona gwarancja nie jest jedynym zapisem w przepisach, które proponuje Unia Europejska.

Ponadto ustawodawca zamierza w sprawie prawa do naprawy zmusić producentów do oferowania części zamiennych (wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat) w “rozsądnych” cenach, ale też umożliwić dokonywanie napraw w rozsądnym terminie. UE proponuje też zakazanie stosowania praktyk, które uniemożliwiają niezależną naprawę oraz zapewnienie klientom prawa do wyboru pomiędzy naprawą a wymianą urządzenia.

Uszkodzony telefon? Unia Europejska planuje zmiany, które mogą sprawić, że częściej będziesz naprawiać telefon zamiast go wymieniać na nowy (Źródło: Pexels)

Ustawodawca zamierza również przygotować specjalną internetową platformę, na której będą gromadzone informacje o usługach związanych z naprawami urządzeń w różnych krajach UE. Nie zabraknie też bezpłatnego formularza informacji o naprawach zawierającego informacje o warunkach serwisu i cenach.

Na ten moment Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski mówią o tymczasowym porozumieniu. Oznacza to, że dyrektywa nie została jeszcze formalnie zatwierdzona i przyjęta do życia. Kiedy jednak to nastąpi, prawo będzie obowiązywać w kolejnych krajach członkowskich.

Zdjęcie otwarcia: Adobe Stock