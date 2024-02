Plik większy od Wszechświata. Każdy może go pobrać

Alex Chan, przeglądając media społecznościowe, natknęła się na informację, że maksymalny rozmiar pliku PDF może pokryć tylko połowę obszaru Niemiec – czytamy na blogu programistki. Chan postanowiła to sprawdzić.

– Powinniśmy po prostu zaakceptować fakt, że pojedynczy plik PDF może pokryć połowę obszaru Niemiec. Nie podano jednak żadnego powodu, dla którego magicznym limitem jest 381 x 381 km – pisze Alex Chan. W sieci nie udało jej się znaleźć źródła mitu dotyczącego maksymalnego rozmiaru PDF-a.

Po kolejnych godzinach poszukiwań, Chan dotarła do informacji, że wymiary maksymalnego pliku PDF nie są ograniczone przez sam format, ale przez program Adobe Acrobat. Oprogramowanie ma ograniczać bowiem rozmiar dokumentu do 15 mln x 15 mln cali, czyli kwadratu o boku 318 km.

rozwiń

Chan pisze na swoim blogu, że postanowiła sprawdzić programowe ograniczenia i stworzyła szereg własnych dokumentów PDF, w których – jak opisuje – eksperymentowała z wartościami UserUnit i Mediabox odpowiadającymi za wielkość wyświetlania plików. Jak się okazało, Adobe Acrobat ignorował wpisy, na skutek czego dokumenty nigdy nie wyświetlały się w rozmiarze przekraczającym 381 x 381 km.

Okazało się jednak, że ograniczenie dotyczy samego programu, a nie pliku jako takiego. Programistka postanowiła więc wyświetlić duży plik w innym programie. Wykorzystała do tego aplikację Podgląd dostępną na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu macOS od Apple. Efekt był zaskakujący. Podgląd wprawdzie ignorował zmiany wartości UserUnit, jednak nie wpływał na wartości Mediabox. Chan ustawiła więc ją na 1 bilion i uzyskała dokument o długości przekraczającej 352 tys. km, czyli zbliżonej do odległości Ziemi od Księżyca.

Alex Chan poszła o krok dalej. Programistka stworzyła dokument PDF o rozmiarze 37 bln lat świetlnych do kwadratu. Jeśli ta liczba nie robi na was wrażenia, to dla porównania warto przypomnieć, że rozmiar Wszechświata szacuje się na ok. 93 mld lat świetlnych i jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu z dokumentem autorstwa Chan. Programistka udostępniła swój gigantyczny dokument do pobrania w celach testowych, jednak ostrzega, że nie należy go drukować.