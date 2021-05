Wersja Instagrama na komputer wkrótce może otrzymać funkcję, której brakuje wielu aktywnym użytkownikom - możliwości dodawania zdjęcia z poziomu przeglądarki.

Nie wiesz, jak dodać zdjęcie na Instagrama z komputera? No… nie da się

Ogromna popularność Instagrama jest niezaprzeczalna. To platforma (wyjątkowo lubiana przez influencerów), która służy do dzielenia się z obserwującymi zdjęciami lub krótkimi filmami o jakiejkolwiek tematyce - ale jest też popularnym komunikatorem.

Oprócz aplikacji mobilnej funkcjonuje też przeglądarkowa wersja Instagrama, której można wiele zarzucić. Jeszcze do niedawna jej możliwości były wyjątkowo okrojone i ograniczały się właściwie do przeglądania zdjęć. Ulepszono ją umożliwiając korzystanie z wbudowanego komunikatora - Instagram Direct.

Jednak to nadal mało - i brakuje tego, co najważniejsze w serwisie, którego motywem przewodnim są zdjęcia - czyli właśnie samego dodawania zdjęć.

Jak donosi programista Alessandro Paluzzi - wkrótce ma to ulec zmianie i wreszcie będzie można dodawać zdjęcia na Instagrama z komputera.

Zrzuty ekranu udostępnione przez Paluzzi-ego przedstawiają, jak konkretnie będzie wyglądać proces dodawania zdjęcia lub filmu. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że nie zabraknie możliwości wyboru filtra oraz oznaczania wybranych użytkowników.

Dodawanie zdjęć i filmów na Instagrama z komputera jest obecnie testowane i nie wiadomo, kiedy funkcja będzie dostępna dla wszystkich.

Wygląda na to, że przeglądarkowa wersja Instagrama w końcu będzie wygodna dla użytkowników i pozwoli wykonywać praktycznie te same czynności, co na telefonie.

Nową funkcję z pewnością docenią osoby, których praca wymaga stałej obsługi kont na Instagramie. Dla użytkowników, którzy raz na kilka dni dodają zdjęcia raczej nie będzie to zmiana, dzięki której ich życie w mediach społecznościowych całkowicie się zmieni - ale mimo wszystko, dobrze że w końcu się pojawi.

Napiszcie w komentarzach, czy korzystacie z Instagrama i czy odczuliście brak możliwości dodawania zdjęć bezpośrednio z przeglądarki na komputerze.

Źródło: twitter: @alex193a