Doktor Strange w multiwersum obłędu to tytuł najnowszej produkcji z kinowego uniwersum Marvela. Zapowiada się wyśmienicie, a najnowszy zwiastun z Super Bowl 2022 jeszcze bardziej rozbudza nadzieje na kawał dobrego filmu.

Doktor Strange w multiwersum obłędu. Powrót z przytupem na Super Bowl 2022

Już w maju – sześć lat po swoim poprzedniku – światło dzienne ujrzy film Doktor Strange w multiwersum obłędu. Podobnie jak w przypadku nieobdarzonej żadnym podtytułem produkcji z 2016 roku w tytułowej roli wystąpi Benedict Cumberbatch, ale już lista twórców wygląda zupełnie inaczej. Za scenariusz odpowiada duet Jade Barlett i Michael Waldron, a na stołku reżysera usiadł Sam Raimi, odpowiedzialny wcześniej między innymi za Wrota do piekieł, Człowieka ciemności czy trylogię Spider-Mana z Tobeyem Maguire’em w roli głównej.

Wśród wielu trailerów i reklam przerywających Super Bowl 2022 pojawił się świeżutki zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Ten z jednej strony jest kontynuacją wspomnianej produkcji z 2016 roku, z drugiej zaś – fabularne podejmuje marvelową opowieść w miejscu, w którym porzucił ją ostatni Spider-Man (Bez drogi do domu z 2021 roku). Co tu jednak dużo opowiadać, po prostu rzuć okiem na ten materiał, a co nieco się rozjaśni. Poniżej znajdziesz zarówno wersję z napisami, jak i z dubbingiem.

Zobacz najnowszy zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu (napisy):

Zobacz najnowszy zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu (dubbing):

Kinowa premiera filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu została zaplanowana na 6 maja 2022 roku. Czy po tym zwiastunie wiesz już na pewno, że wybierzesz się na seans?

Źródło: Marvel Polska, Gizmodo, The Wrap, informacja własna