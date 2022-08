Tym razem Epic Games Store rozdaje jedną grę oraz pakiet zawartości do innej. Kto najbardziej ucieszy się z najnowszej oferty? Sprawdzamy.

DOOM 64 i Bumbokser za darmo na Epic Games Store

Wydawało się, że tym razem oferta będzie bardzo skromna. Zarządzający Epic Games Store wspominali wyłącznie o Bumbokser, czyli zestawie zawartości do sieciowej gry Rumbleverse. Ostatecznie to jednak nie wszystko, bo posiadacze kont w omawianym sklepie mogą przypisywać od biblioteki również DOOM 64.

Oferta jak zawsze w przypadku tej cyklicznej promocji Epic Games Store obowiązuje przez tydzień. Tym razem zainteresowani mają czas do 25 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu.

DOOM 64 to klasyka w nowym wydaniu

Spora część graczy zapewne dobrze wie o czym tu mowa, ale pozostałym należy się krótkie wyjaśnienie. DOOM 64 to nowe wydanie produkcji, która w 1997 roku trafiła na Nintendo 64. Zmiany względem oryginału skoncentrowały się na dostosowaniu jej do współczesnych sprzętów, obejmują między innymi ulepszone sterowanie na myszy i klawiaturze, obsługę kontrolerów, monitorów ultrapanoramicznych, a także 60 klatek na sekundę. Na śmiałków czeka ponad 30 poziomów, w tym dodatkowy Lost Levels. Fabularnie jest to kontynuacja tego, co zostało zaprezentowane w DOOM i DOOM II.

Przygotowaniem DOOM 64 zajmowało się oczywiście id Software, ale we współpracy z Nightdive Studios. Gra była już rozdawana, jako bonus do zamówień przedpremierowych DOOM Eternal.

Źródło: Epic Games Store