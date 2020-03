Doczekaliśmy się dziś w końcu premiery gry DOOM Eternal. Wraz z nią w nasze ręce trafiło coś jeszcze. A nawet dwa „cosie”…

Dziś premiera gry DOOM Eternal na PC i konsolach

Piekielnie udany DOOM Eternal wreszcie jest dostępny dla każdego, kto ma ochotę odstrzelić, spalić lub pociąć kilka demonicznych stworzeń. No dobra – na kilku na pewno się nie skończy, ...ale do rzeczy. Właśnie dziś najnowsza strzelanka studia id Software zadebiutowała w wersjach przeznaczonych na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Od kilku dni już zbiera wyłącznie dobre recenzje (wśród których nie brakuje nawet dziesiątek) i teraz wreszcie wszyscy możemy się nią zachwycić. Dobrym pomysłem na początek może być obejrzenie premierowego trailera.

Zobacz najnowszy zwiastun DOOM Eternal z okazji premiery:

W DOOM Eternal został ukryty (pierwszy) DOOM ...i drugi zresztą też

Okazało się, że twórcy przygotowali dla nas niezłą niespodziankę. Wcześniej już było jasne, że do zamówień przedpremierowych dołączony zostanie DOOM 64, ale nie spodziewaliśmy się, że w środku znajdziemy też… pełne wersje dwóch pierwszych części tej serii, a więc DOOM z 1993 roku i wydaną rok później kontynuację – DOOM II: Hell on Earth.

Obie gry można przejść w całości – od początku do końca. Aby uruchomić „jedynkę” trzeba najpierw zebrać 14 dyskietek w grze DOOM Eternal. Z dwójką jest już dużo łatwiej, bo wszystko, co musimy zrobić, to wpisać na komputerze w kwaterze bohatera hasło FLYNNTAGGART,

Jakby tego wciąż było retromaniakom mało, w DOOM Eternal pojawiła się też możliwość aktywacji alternatywnego widoku broni i alternatywnych dźwięków – w obu przypadkach mówimy o nawiązaniu do wspomnianych klasyków z lat 90. ubiegłego stulecia.

Źródło: id Software, Cenega, Dark Side of Gaming, Metacritic, informacja własna

