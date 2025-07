Polski deweloper 11 bit studios łączy siły z francuskim Sandfall Interactive. W rezultacie gracze mogą kupić zestaw gier na Steamie zawierający The Alters oraz Clair Obscur: Expedition 33. Można przy tym zaoszczędzić.

Dobre gry nie muszą być drogie. Doskonałym przykładem jest tegoroczny hit, który dosłownie “pozamiatał” wszystko – Clair Obscur: Expedition 33 od francuskiego dewelopera Sandfall Interactive. Polacy też mają w tej kwestii coś do powiedzenia. The Alters od 11 bit studios zostało bardzo ciepło przyjęte i również nie odstrasza ceną. Co więcej, obie gry są dostępne w ramach PC/Xbox Game Pass.

The Alters x Clair Obscur: Expedition 33

Tymczasem gracze pecetowi mogą kupić obie te gry taniej na platformie Steam. 11 bit studios poinformowało, że “Połączyliśmy siły z Clair Obscur: Expedition 33, aby zaoferować ci specjalny pakiet na Steam - w tym #TheAlters.” Co w sytuacji, gdy posiadamy jedną z tych gier? Wtedy nadal można skorzystać ze zniżki na drugi tytuł.

Pakiet The Alters x Clair Obscur: Expedition 33 zawiera dwie gry i jest wyceniony na 253,89 zł. Cena jednostkowa produktów wynosi 282,10zł, więc można zaoszczędzić prawie 30 zł. Połączone siły deweloperów prowokują do dalszych przemyśleń: czy twórcy zamierzają pogłębiać współpracę? Czas pokaże.

Czy warto zagrać w te gry?

The Alters na platformie Steam zostało ocenione ponad 8 tys. razy, z czego 88 proc. to recenzje pozytywne. Rekomendacje spływają również z serwisu Metacritic: 85/100 dla wersji PC, 87/100 dla wersji Xbox oraz 83/100 dla wersji PlayStation.

Natomiast Clair Obscur: Expedition 33 został ocenione na Steamie ponad 133 tys. razy, z czego 95 proc. to recenzje pozytywne. Oceny branżowych krytyków na Metacritic prezentują się następująco: 91/100 dla wersji PC, 91/100 dla wersji Xbox oraz 93/100 dla wersji na konsole PlayStation 5. Ocena graczy: 97/100. Trudno o lepszą rekomendację.

Źródło: 11 bit studios, Steam, Metacritic