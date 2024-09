Czy wyobrażasz sobie dom, w którym sprzątanie odbywa się bez Twojego udziału? Dreame L40 Ultra to zaawansowany robot sprzątający, który nie tylko odkurza i mopuje, ale także sam się konserwuje. Poznaj urządzenie, które przeniesie Twój dom w nową erę czystości.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Innowacyjna technologia Dreame

Dreame Technology, lider w dziedzinie inteligentnych urządzeń domowych, wprowadza na polski rynek rewolucyjny robot sprzątający - Dreame L40 Ultra. To urządzenie, które łączy w sobie najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić niespotykaną dotąd skuteczność i wygodę sprzątania.

Precyzyjne sprzątanie z technologią Dual Flex Arm

Jedną z najbardziej imponujących cech Dreame L40 Ultra jest technologia Dual Flex Arm. Dzięki wysuwanej szczotce bocznej, robot dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak rogi ścian czy przestrzenie pod meblami o zakrzywionych nogach. Co więcej, mopy potrafią sięgać nawet 4 cm w głąb pod niskimi meblami, skutecznie usuwając ukryte zabrudzenia.

Potężna moc ssania

Z imponującą mocą ssania 11 000 Pa, Dreame L40 Ultra z łatwością radzi sobie z różnorodnymi zabrudzeniami - od sierści zwierząt po drobny kurz. Dzięki zoptymalizowanemu projektowi kanału powietrznego, robot utrzymuje stały przepływ powietrza, zapewniając efektywne czyszczenie przez cały cykl pracy.

Zaawansowana stacja dokująca 7 w 1

Dreame L40 Ultra to nie tylko sam robot, ale cały system sprzątający. Jego stacja dokująca oferuje siedem funkcji, które automatyzują proces konserwacji. Obejmują one automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, samoczyszczenie mopów gorącą wodą o temperaturze 65°C, suszenie mopów ciepłym powietrzem, automatyczne uzupełnianie wody i dozowanie detergentu, samoczyszczenie podkładki myjącej, a także opcjonalne automatyczne napełnianie i odprowadzanie wody przy użyciu dodatkowego zestawu. Dzięki tym funkcjom, Dreame L40 Ultra może działać autonomicznie nawet przez 75 dni, wymagając minimalnej interwencji użytkownika.

Inteligentne rozpoznawanie otoczenia

Robot wykorzystuje zaawansowany system AI do rozpoznawania i omijania przeszkód. Kamera RGB i światło strukturalne 3D pozwalają mu identyfikować do 100 różnych typów obiektów. Dodatkowo, wbudowany czujnik wykrywa silne zabrudzenia, dostosowując strategię czyszczenia do konkretnej sytuacji.

Wszechstronne czyszczenie dywanów

Dreame L40 Ultra oferuje różne strategie czyszczenia dywanów. Może podnosić mopy na wysokość do 10,5 mm, aby uniknąć zamoczenia dywanów o krótkim włosiu lub całkowicie je zdejmować w przypadku dywanów z długim włosiem. Użytkownik może również skorzystać z funkcji zwiększenia mocy ssania na dywanach lub intensywnego czyszczenia dywanów, co zapewnia wszechstronną pielęgnację różnych rodzajów powierzchni.

Wygodne sterowanie głosowe

Robot wspiera sterowanie głosowe poprzez wbudowanego asystenta oraz integrację z popularnymi asystentami głosowymi takimi jak Alexa, Siri czy Google Home. Dzięki temu możesz rozpocząć sprzątanie za pomocą prostej komendy głosowej, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania.

Dostępność i cena

Dreame L40 Ultra jest już dostępny w przedsprzedaży na polskim rynku od 11 września. Ten zaawansowany robot sprzątający można nabyć w sugerowanej cenie 5249 PLN. To inwestycja w nowoczesne, inteligentne sprzątanie, które oszczędza Twój czas i wysiłek. Dla pierwszych klientów przygotowano specjalną ofertę - przy zakupie Dreame L40 Ultra w okresie od 11 do 15 września, otrzymasz za 1 zł netto specjalną szczotkę tnącą, która jeszcze bardziej ułatwi utrzymanie czystości w domu.

Podsumowanie

Dreame L40 Ultra to nie tylko robot sprzątający - to kompleksowy system, który rewolucjonizuje podejście do utrzymania czystości w domu. Dzięki zaawansowanym technologiom i inteligentnemu zarządzaniu, zapewnia niespotykaną dotąd skuteczność i wygodę użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci zapomnieć o codziennym sprzątaniu, Dreame L40 Ultra jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Przekonaj się, jak łatwe może być utrzymanie idealnej czystości w domu z tym zaawansowanym robotem sprzątającym.

