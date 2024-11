Dreame oferuje atrakcyjne promocje na odkurzacze pionowe

Producent innowacyjnego sprzętu AGD - Dreame Technology – wystartował startuje z listopadową akcją promocyjną z okazji Black Friday, która obejmuje szeroką gamę odkurzaczy pionowych.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Na szczególną uwagę zasługuje flagowy model Z30, który imponuje parametrami technicznymi. Generowana przez niego siła ssąca osiąga poziom 28 000 Pa, co przekłada się na wyjątkową skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Urządzenie zostało wyposażone w inteligentne czujniki, które na bieżąco badają ilość zanieczyszczeń i automatycznie dostosowują moc do aktualnych potrzeb. System filtracji skutecznie wychwytuje najdrobniejsze cząsteczki kurzu, a wydajny akumulator pozwala na nawet 90 minut nieprzerwanej pracy. W zestawie znajdziemy między innymi wielofunkcyjne szczotki oraz dedykowane narzędzie do usuwania sierści zwierząt.

Równie interesującą propozycją jest model Z20, który oferuje siłę ssącą na poziomie 25 000 Pa. Podobnie jak Z30, może pracować do 90 minut na jednym ładowaniu. Szczególnie istotne jest przydatnym rozwiązaniem jest zastosowanie filtracji HEPA, która skutecznie zatrzymujeącej szkodliwe drobnoustroje. Producent wyposażył urządzenie w dwie szczotki główne z podświetleniem LED oraz zestaw wymiennych końcówek do sprzątania trudno dostępnych miejsc.



źródło: materiały partnera, model Z20

W ofercie znalazł się również model R20, który charakteryzuje się siłą ssącą na poziomie 27 000 Pa. Wyróżnia się innowacyjną szczotką w kształcie litery V z podświetleniem LED, ułatwiającą dotarcie do każdego zakamarku. Akumulator zapewnia do 90 minut pracy, a 5-stopniowy system filtracji eliminuje nawet 99,95% drobnoustrojów.



źródło: materiały partnera, model R20

Na szczególną uwagę zasługuje Dreame V12 Pro - najbardziej zaawansowany technologicznie model w ofercie. Ten bezprzewodowy odkurzacz pionowy dysponuje mocą 650W, która przekłada się na imponującą siłę ssania 32 000 Pa. Mimo tak wysokiej wydajności, może pracować do 85 minut na jednym ładowaniu. Pojemny zbiornik na kurz o objętości 500 ml pozwala na dłuższe sesje sprzątania bez konieczności częstego opróżniania.



źródło: materiały partnera, model V12 Pro

Gamę produktów na promocji zamyka model V11 SE, który generuje siłę ssania na poziomie 24 000 Pa. Choć czas pracy na poziomie 60 minut może wydawać się nieco krótszy od pozostałych modeli, urządzenie nadrabia to wysoką skutecznością - eliminuje do 99,9% roztoczy. Wyposażono je w czytelny wyświetlacz LCD dostarczający informacji o stanie urządzenia oraz zestaw praktycznych akcesoriów usprawniających codzienne sprzątanie.



źródło: materiały partnera, model V11 SE

Wszystkie promocyjne modele dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym Dreame, Oficjalnym Sklepie Dreame oraz Oficjalnej Strefie Dreame. Sprzęt można również znaleźć w popularnych sieciach handlowych, takich jak MediaExpert, RTVeuroAGD, al.to, MediaMarkt, a także na platformach e-commerce: Allegro, MaxElektro czy morele.net.

