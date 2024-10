Dreame X40 Master – robot z zaawansowaną stacją czyszczącą

Robot sprzątający Dreame X40 Master zadebiutował na polskim rynku. Wyposażony w kompaktową stację czyszczącą, którą można podłączyć do sieci wodnej i kanalizacyjnej, zapewnia niemal bezobsługową pracę.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Ten robot wyróżnia się zaawansowaną technologią, eleganckim designem i wysoką skutecznością czyszczenia, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń na rynku.

Dreame X40 Master – robot sprzątający z przyłączem wody

Seria robotów sprzątających X40 od marki Dreame uchodzi za jedną z najlepszych dostępnych na polskim rynku. Niedawno dołączył do niej kolejny robot sprzątający – Dreame X40 Master, który wyróżnia się imponującą mocą ssania, wielofunkcyjną bazą oraz długim czasem pracy, co sprawia, że może posprzątać nawet większe powierzchnie.

Dreame X40 Master to krok naprzód w automatyzacji sprzątania. Oferuje pełną wygodę i oszczędność czasu, a przy tym zajmuje mniej miejsca niż wcześniejsze modele z dużymi stacjami. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują zarówno wydajności, jak i estetyki w swoich urządzeniach sprzątających.



Stacja bazowa – kompaktowa i elegancka

Jednym z kluczowych atutów Dreame X40 Master jest elegancka stacja czyszcząca, która nie tylko świetnie wygląda, ale też pozwala na pełną automatyzację procesu sprzątania. Stacja o minimalistycznym designie i kompaktowych wymiarach (28 cm wysokości, 48,5 cm szerokości, 42,6 cm głębokości) doskonale wpisuje się w każde nowoczesne wnętrze, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Brak widocznych pojemników sprawia, że stacja wtapia się w otoczenie, a jej obecność jest niemal niezauważalna. Co więcej, bez problemu można ją zabudować w meblach tak samo, jak zmywarkę czy piekarnik.

Stację wyposażono w duży worek na kurz o pojemności 4,2 l oraz zbiornik na 300 ml. Dzięki temu Dreame X40 Master może pracować autonomicznie nawet przez 100 dni, bez konieczności ingerencji użytkownika. Stacja dokująca jest również wyposażona w system automatycznego uzupełniania i opróżniania wody. Wystarczy podłączyć ją do instalacji wodnej – jeden przewód do źródła wody, a drugi do odpływu. Czysta woda jest automatycznie doprowadzana, a brudna odprowadzana, co eliminuje konieczność ręcznego uzupełniania zbiorników. Mop myty jest wodą o temperaturze 70°C i osuszany gorącym powietrzem, co zapobiega rozwojowi pleśni oraz nieprzyjemnym zapachom. To wszystko sprawia, że stacja bazowa Dreame X40 Master to nie tylko estetyczny, ale również wyjątkowo praktyczny element systemu automatycznego sprzątania w domu.

Potężna siła ssania gwarantuje skuteczne sprzątanie

Dreame X40 Master może się również pochwalić potężną mocą ssania. System Vormax generuje aż 12 000 Pa, co pozwala na skuteczne usuwanie nawet głęboko osadzonych zabrudzeń z dywanów i wykładzin. Dzięki tej sile robot z łatwością radzi sobie z kurzem, sierścią zwierząt i drobnymi odpadkami, gwarantując dokładne sprzątanie każdej powierzchni.

Silnik Turbo Force 4 obraca się z prędkością 48,5 tys. obrotów na minutę, co dodatkowo zwiększa jego efektywność. Dla większej elastyczności użytkownik ma do wyboru aż pięć trybów ssania, które można dostosować do aktualnych potrzeb – od codziennego odkurzania po intensywne sprzątanie trudniejszych zabrudzeń.

Skuteczne odkurzanie i mopowanie

Nowy robot sprzątający Dreame łączy w sobie funkcje odkurzania i mopowania, pozwalając na kompleksowe czyszczenie powierzchni. Jednym z jego kluczowych elementów jest ulepszona szczotka boczna, która dzięki wysuwanej konstrukcji dociera nawet do trudno dostępnych miejsc. Pady mopujące mogą wysuwać się nawet do 4 cm, co pozwala na efektywne czyszczenie wzdłuż ścian, w rogach oraz pod niskimi meblami. Robot ma także szczotkę z technologią TriCut, która dodatkowo tnie włosy na mniejsze kawałki. Trafiają one bezpośrednio do pojemnika na kurz, eliminując problem plątania się włosów.

Robot został także wyposażony w funkcję Carpet Boost, która automatycznie zwiększa moc ssania na dywanach, aby skutecznie usunąć zabrudzenia za pierwszym przejazdem. Dzięki precyzyjnym trybom sprzątania Dreame X40 Master pracuje nieco wolniej, ale za to dokładniej.



Nawigacja i rozpoznawanie przeszkód

Robot sprzątający Dreame X40 porusza się po mieszkaniu z pomocą radaru LiDAR. Ma też technologię Pathfinder, która optymalizuje trasę, minimalizując czas potrzebny na sprzątanie. Z przodu znajduje się kamera HD, dzięki której robot może stale monitorować otoczenie i reagować w czasie rzeczywistym. Kamerę można wykorzystać też do patrolowania mieszkania – ma ona głośnik i mikrofon, co pozwala na dwustronną komunikację.



Dzięki technologii 3DAdapt robot rozpoznaje aż 80 różnych rodzajów przeszkód, w tym kable, buty czy drobne przedmioty, co pozwala na skuteczne manewrowanie i unikanie kolizji. Nawet w ciemnych pomieszczeniach robot poradzi sobie doskonale, dzięki wbudowanemu oświetleniu LED, które pomaga identyfikować przeszkody.

Dreame X40 Master – najbardziej zaawansowany robot na rynku?

Dreame X40 Master to nowoczesny robot sprzątający, który podnosi poprzeczkę w automatyzacji domowego sprzątania. Jego poprzednik, Dreame X40 Ultra, uznawany był za najbardziej zaawansowany robot na rynku, jednak nowy model X40 Master idzie o krok dalej. Ulepszono kluczowe funkcje sprzątania, jednocześnie zmniejszając rozmiar stacji dokującej, która teraz dyskretnie wtapia się w otoczenie i doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz. Co więcej, stację dokującą można podłączyć do źródła wody, co eliminuje potrzebę ręcznego uzupełnianie czystej wody i opróżniania wody brudnej.

Sam robot imponuje skutecznością odkurzania oraz inteligentnym systemem nawigacji, który pozwala mu swobodnie poruszać się po pomieszczeniach, omijając rozmaite przeszkody. Nowy robot sprzątający Dreame X40 Master ma wszystko, czego można oczekiwać od takiego urządzenia. Doskonale wpisuje się w koncepcję inteligentnego domu.

