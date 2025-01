Dreame X50 Ultra - przełom w robotyce domowej

Rynek robotów sprzątających właśnie doświadcza prawdziwej rewolucji. Najnowszy model marki Dreame - X50 Ultra - wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które fundamentalnie zmieniają sposób, w jaki automatyczne odkurzacze radzą sobie z domowymi wyzwaniami.

To nie jest już zwykły robot sprzątający - to zaawansowane urządzenie, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i najnowszych technologii, potrafi dostosować się do każdego domu i jego mieszkańców.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Przełomowa technologia pokonywania przeszkód

Największym przełomem jest system ProLeap™, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje automatycznie wysuwane nogi. Ta innowacja, potwierdzona certyfikatem Frost & Sullivan, pozwala robotowi pokonywać przeszkody o wysokości do 6 cm. System został dodatkowo wyposażony w amortyzację redukującą wstrząsy i hałas, co potwierdza certyfikat TÜV. Jest to prawdziwy game-changer w świecie robotów sprzątających, który eliminuje jedno z największych ograniczeń tych urządzeń - problem z pokonywaniem progów i innych przeszkód występujących w domu.

Zaawansowany system nawigacji i detekcji

Dreame X50 Ultra wyposażono w system VersaLift z chowanym czujnikiem DToF, który umożliwia efektywne sprzątanie pod meblami bez kompromisów w zakresie nawigacji. Co więcej, robot wykorzystuje zaawansowaną technologię OmniDirt Detection 2.0, która nie tylko rozpoznaje różne rodzaje zabrudzeń, ale też dostosowuje do nich strategię czyszczenia. System jest w stanie identyfikować do 200 różnych typów obiektów, co sprawia, że robot może skutecznie omijać przeszkody i dobierać najlepszą trasę sprzątania.



Rewolucyjna technologia sprzątająca

Pod względem specyfikacji technicznych, robot X50 Ultra wyznacza nowe standardy w swojej klasie. Sercem urządzenia jest silnik TurboForce szóstej generacji, osiągający zawrotne 90 000 obrotów na minutę i generujący imponującą siłę ssania do 20 000 Pa. To przekłada się na niespotykaną dotąd skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Wydajny akumulator o pojemności 6400 mAh został wyposażony w funkcję szybkiego ładowania, która jest o 30% szybsza niż w poprzednich modelach. System AceClean DryBoard™ z dwudziestoma dyszami spryskującymi gwarantuje równomierne czyszczenie, a technologia gorącego mycia mopów w temperaturze 80°C skutecznie eliminuje bakterie.

Innowacyjny system przeciw splątaniu włosów

Jednym z najbardziej uciążliwych problemów podczas sprzątania jest radzenie sobie z włosami. Dreame X50 Ultra wprowadza rewolucyjny system HyperStream™ Detangling DuoBrush, który skutecznie zapobiega zaplątywaniu się włosów o długości nawet do 30 cm. System wykorzystuje innowacyjną konstrukcję kanału powietrznego oraz dwie szczotki główne specjalnej konstrukcji, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV SÜD.



Zaawansowana stacja dokująca

Stacja dokująca PowerDock stanowi prawdziwe centrum dowodzenia robota, oferując osiem funkcji automatycznego utrzymania czystości. Wyposażona jest w pojemny worek na kurz o pojemności 3,2L, zapewniający do 100 dni autonomicznej pracy. Zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności odpowiednio 4,5L i 4,0L oraz automatyczny system dozowania detergentu sprawiają, że robot może pracować przez długi czas bez interwencji użytkownika. Stacja posiada również system UV w otworze worka na kurz, który redukuje ilość bakterii o 99,98%, a także jest kompatybilna z opcjonalnym zestawem do podłączenia do instalacji wodnej.

Inteligentne funkcje i komunikacja

Odkurzacz X50 Ultra wyposażono w zaawansowane możliwości komunikacji, w tym obsługę protokołu Matter oraz sterowanie głosowe z obsługą 40 komend offline. Robot potrafi rozpoznawać różne rodzaje powierzchni i automatycznie dostosowywać do nich tryb pracy. Szczególnie imponująca jest funkcja rozpoznawania dywanów, gdzie urządzenie automatycznie podnosi mopy na dywanach z krótkim włosiem lub całkowicie je odłącza na dywanach z długim włosiem.



Dostępność i oferta promocyjna

Robot będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: w wersji standardowej X50 Ultra w sugerowanej cenie katalogowej 6549 PLN (będzie dostępny w lutym) oraz Complete w sugerowanej cenie katalogowej 6999 PLN, każda w kolorze białym lub czarnym. Model X50 Ultra Complete został objęty specjalną ofertą premierową, klienci sieci MediaExpert (14-27 stycznia 2025), RTV Euro AGD (20-27 stycznia 2025) oraz Oficjalnego Sklepu Dreame (14-27 stycznia 2025) otrzymają przy zakupie kupon o wartości 400 PLN. Kupon będzie można wykorzystać na dowolne produkty marki w sieci, w której dokonano zakupu.

