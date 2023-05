The Last of Us błyskawicznie wspiął się na listę najwyżej ocenianych produkcji oferowanych przez HBO. Na nowe odcinki z przygodami Joela i Ellie widzom przyjdzie długo poczekać.

Kiedy premiera 2. sezonu The Last of Us?

Informacje o tym, że 2. sezon The Last of Us został zamówiony pojawiły się w styczniu, jeszcze w trakcie emisji 1. sezonu. Niewiele osób było zaskoczonych takim obrotem spraw, ponieważ produkcja Craiga Mazina i Neila Druckmanna spełniła pokładane w niej nadzieje i wygenerowała ogromne zainteresowanie.

Według serwisu Deadline, 2. sezon The Last of Us zadebiutuje nie wcześniej niż w 2025 r. Jeśli pojawią się dłużej trwające komplikacje, termin premiery nowych odcinków może być jeszcze późniejszy. Francesca Orci, szefowa HBO Drama, jako przykład podała strajk scenarzystów, który rozpoczął się 2. maja. Póki co wpłynął on na wstrzymanie przedprodukcji 2. sezonu serialu. Gdyby strajk scenarzystów nie zakończył się po kilku tygodniach, ale potrwał kilka miesięcy, na nowe odcinki The Last of Us widzowie czekaliby nawet do 2026 r.

The Last of Us wygenerował dla HBO ogromną oglądalność

Serial emitowany na platformie HBO Max oraz na antenie stacji HBO przyciągnął wielu widzów już pierwszym odcinkiem, a z kolejnymi (pojawiały się co tydzień) było jeszcze lepiej.

The Last of Us dokonał rzadkiej sztuki, poprawiał wyniki oglądalności wraz z każdym kolejnym epizodem. W efekcie, porównując 1. i 9. odcinek tego serialu wzrost widowni przekroczył 75 proc. To rekord w historii HBO. Dodajmy, że pierwszy odcinek przyciągnął na premierę w samych Stanach Zjednoczonych 4,7 mln widzów. Lepsze otwarcie w historii HBO Max oraz stacji HBO miał tylko Ród smoka.

Na bliższe informacje związane z 2. sezonem serialu jest jeszcze za wcześnie. Aktualnie trwa kończenie scenariusza. Pewne jest jednak, że w rolach głównych powrócą Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Nowe odcinki będą dystrybuowane tymi samymi kanałami, chociaż jeden z nich zmienia nazwę. Chodzi o pojawienie się Max w miejsce HBO Max.