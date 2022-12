The Last of Us wydaje się być produkcją, z którą zarządzający HBO Max wiążą ogromne nadzieje. Czy faktycznie już wkrótce będą cieszyć się z hitu budzącego ogromne zainteresowanie?

Poruszający serial na bazie lubianych gier

Temat serialu The Last of Us przewija się nie od dziś, aczkolwiek dopiero teraz zaczyna przyspieszać kampania promująca tę produkcję. Bazuje na grach The Last of Us, czyli niemalże pozycjach obowiązkowych dla posiadaczy konsol PlayStation. Co więcej, swój udział w pracach nad serialem ma Neil Druckmann, jeden z ojców tej serii gier. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest on tu najważniejszą postacią obok Craiga Mazina, który dla HBO jeden bardzo dobry serial (Chernobyl) już stworzył. I to właśnie on zapewnia, że „relacje między postaciami są tutaj tak intensywne, że widzowie będą płakać na każdym odcinku”.

Są więc cenieni twórcy, a do tego można mówić o niezwykle solidnych fundamentach pod mocny serial, bo mało jest gier z takimi dobrymi fabułami jak te z serii The Last of Us. Czy uda się to połączyć z innymi elementami i faktycznie stworzyć coś, do czego chętnie zasiądziemy przez TV? Przekonamy się. Póki co można rzucić okiem na nowy zwiastun serialu pokazujący sporo nieprezentowanych wcześniej ujęć i zarażonych będących nieodłącznym elementem postapokaliptycznego świata przemierzanego przez Joela i Ellie.

The Last of Us zwiastun

Kiedy premiera The Last of Us?

Datę premiery serialu The Last of Us (a precyzując, pierwszego z dziesięciu zaplanowanych odcinków) ujawniono w zeszłym miesiącu. W Polsce odbędzie się ona 16 stycznia, na platformie HBO Max oraz na antenie stacji HBO.

Czekacie?

Źródło: HBO Max Polska, panel dyskusyjny CCXP 2022