Dungeons & Dragons jest jednym z najznakomitszych uniwersów fantastycznych. Kojarzy się głównie z papierowymi i cyfrowymi erpegami, ale wkrótce ma się wpisać również na karty historii kinematografii.

Dungeons & Dragons otrzyma aktorski serial

Gwiezdne wojny, Marvel czy Władca pierścieni to tylko kilka spośród genialnych marek, które na dobre rozgościły się w świecie filmów i seriali. Już niebawem dołączy do nich Dungeons & Dragons – najpierw za sprawą filmu w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya (jego premiera planowana jest na przyszłoroczny marzec), a następnie poprzez serial. Właśnie doczekaliśmy się zapowiedzi tego drugiego.

Nie znamy na razie zbyt wielu szczegółów, ale dowiedzieliśmy się, że reżyserem i scenarzystą pierwszego, trwającego godzinę odcinka serialu Dungeons & Dragons będzie Rawson Marshall Thurber. To człowiek odpowiedzialny za jeden z największych hitów Netfliksa w ubiegłym roku – chodzi o film Czerwona nota. Ma też na swoim koncie takie produkcje jak Drapacz chmur (z 2018 roku), Agent i pół (2016) czy Millerowie (2013).

Rawson Marshall Thurber na pokładzie – to bardzo dobra wiadomość

Thurber nie tylko udowodnił już, że potrafi kreować efektowne sceny i pisać wciągające historie, ale też ma imponującą listę współpracowników, co działa tylko na korzyść serialu Dungeons & Dragons. W samym uniwersum już jednak drzemie olbrzymi potencjał. Inna sprawa, że jego wykorzystanie może być problematyczne ze względu na olbrzymie bogactwo i różnorodność. Wszak to tak wiele światów i mitologii, że trudno wybrać ten jeden, najlepszy kierunek. To jednak nie nasze zmartwienie – nam pozostaje tylko czekać i trzymać kciuki.

Źródło: Gizmodo, The Digital Fix, informacja własna