Czekacie na premierę Desperados III? Jeśli już teraz wiecie, że nie przejdziecie obok tego tytułu obojętnie to być może zdecydujecie się na edycję kolekcjonerską. Tym bardziej, że wygląda ona bardzo interesująco.

Edycja kolekcjonerska Desperados III z bogatą zawartością

THQ Nordic właśnie potwierdziło, że poza możliwością zakupu standardowej wersji gry przygotuje również coś dla lubiących otaczanie się gadżetami. Edycja kolekcjonerska Desperados III przynosi ich naprawdę sporo. Na pierwszy plan wysuwają się bez wątpienia pozytywka oraz figurki wszystkich pięciorga głównych bohaterów serii - Johna Coopera, Kate O'Hary, Doca McCoya, Isabelle Moreau oraz Hectora Mendozy. Zadbano o to, aby każdą nich można było umieścić na szczycie pozytywki. Poza tym można spodziewać się tutaj jeszcze kilku innych akcesoriów oraz zawartości cyfrowej, która rozbuduje grę jakiś czas po premierze.

pudełko z grą na wybraną platformę

obracająca się pozytywka grająca melodię z gry

pięć figurek o wysokości 16 cm (każdą można umieścić na pozytywce)

artbook

płyta CD ze ścieżką dźwiękową

przepustka sezonowa na 3 nowe misje fabularne, dostępne po premierze gry

8 pocztówek z ilustracjami z gry

ozdobne pudełko na całość

Edycja kolekcjonerska Desperados III będzie dostępna w Polsce

Edycja kolekcjonerska Desperados III będzie dostępna w wersjach dedykowanych wszystkim platformom docelowych gry, a więc PC oraz PlayStation 4 i Xbox One. Można będzie nabyć ją również w polskich sklepach (wedle zapowiedzi już wkrótce), chociaż póki co nie znamy cen. Na zachodzie maja wynosić one 109,99 dolarów na PC oraz 119.99 dolarów w przypadku konsol.

Twórcy gry nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery Desperados III, ale utrzymują, że odbędzie się ona latem tego roku. Pod względem fabuły będzie to prequel serii. Zapowiedź i wprowadzenie do sprzedaży edycji kolekcjonerskiej może sugerować, że plany co do premiery nie ulegną zmianie.

Źródło: THQ Nordic

