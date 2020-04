To może być najlepsza strategia tego roku. Desperados III na najnowszym materiale wideo prezentuje się jak spełnienie marzeń fanów tej serii, towarzyszącej nam już od niemal dwóch dekad.

Zachowali szacunek dla tej niesamowitej serii, ale dodali też trochę od siebie. Panowie i panie z ekipy Mimimi Games przyłożyli się do tego, by Desperados III było taktyczną strategią, o jakiej marzymy i by zasłużyło na tytuł, jaki jej nadano. To nie są słowa, które w niczym nie mają podparcia. Nic z tych rzeczy – zerknijcie tylko na ten nowy gameplay, a sami się przekonacie! Materiał pozwala przyjrzeć się planowaniu i realizowaniu misji, z elementami skradankowymi i nie tylko.

Zobacz najnowszy gameplay Desperados III – 18 minut z grą:

Jak mogliście zobaczyć, połączenie najlepszych cech serii Desperados oraz gry Shadow Tactics: Blades of the Shogun (a więc poprzedniego dzieła studia Mimimi Games) prezentuje się bardzo dobrze. Koncentrująca się na taktyce rozgrywka zmiksowana z przyjemną dla oka oprawą wizualną naprawdę może zdać egzamin. Szczególnie, że twórcy obiecują dużą różnorodność.

Swoim zmysłem taktycznym w Desperados 3 wykażemy się latem

O tym, czy rzeczywiście efekt jest tak dobry, jak się na to zapowiada, przekonamy się już latem. W okolicach tegorocznych wakacji Desperados 3 zasili katalogi gier na PC, PS4 i Xbox One.

Na koniec przypomnijmy, że Desperados III przedstawi opowieść, toczącą się przed wydarzeniami z pierwszej części serii, a jej protagonistą będzie dobrze nam znany John Cooper, dowodzący gangiem na Dzikim Zachodzie. Rozgrywka, w której najważniejsza jest odpowiednia taktyka, dzieje się w czasie rzeczywistym, ale można też skorzystać z aktywnej pauzy, aby dobrze skoordynować działania poszczególnych członków drużyny.

Źródło: THQ Nordic, SECTOR, Mimimi Games

