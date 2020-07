Premiera Dying Light - Hellraid opóźniona

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że podjęto decyzję o opóźnieniu premiery Dying Light - Hellraid. To duże rozszerzenie bazujące na anulowanym swojego czasu projekcie Hellraid miało pojawić się 23 lipca. Ostatecznie trzeba będzie poczekać do 13 sierpnia w przypadku wersji PC oraz do 14 sierpnia przy planowaniu zakupu wersji na Xbox One lub PlayStation 4.

Nie jest to duże opóźnienie, ale wedle zapewnień pozwoli twórcom na wprowadzenie kilku poprawek. Co w tym kontekście istotne, mają być to poprawki wynikające z sugestii graczy biorących udział w beta testach.

