Ostatnie tygodnie wywołały spory niepokój u graczy czekających na Dying Light 2 i sympatyzujących z twórczością studia Techland. Jego przedstawiciele wreszcie jednoznacznie odcięli się od pojawiających się plotek.

Prace nad Dying Light 2 trwają i idą dobrym tempem

Przypomnijmy, że chodzi tutaj o doniesienia, jakie pojawiły się na początku tego miesiąca. Wedle nich Dying Light 2 miał znajdować się w rozsypce, a pomysły na fabułę i wszystkie najważniejsze mechaniki rozrywki ulegać ciągłym zmianom. W konsekwencji miało to spowodować kolejne opóźnienie premiery. To słowa, o jakie pokusić mieli się niektórzy z pracujących nad grą. Jak się jednak domyślacie, jednocześnie chcieli zachować anonimowość.

Mimo tego wywołały spory szum. Od części podawanych rewelacji Techland odciął się od razu, pozostałym miał się przyjrzeć i dokładnie zbadać poruszane kwestie. Wygląda na to, że wnioski są pozytywne i czekający na Dying Light 2 mogą być spokojni.

„Jedyne co mogę powiedzieć, to zaufacie nam - to ostatni etap tego projektu i potrzebujemy wsparcia.” - Tymon Smektała, główny projektant gry

Ola Sondej, Senior PR Manager w studiu Techland, dodaje, iż ewolucja poszczególnych elementów jest naturalnym procesem każdej twórczej pracy nad grą. Wynika to z wielu elementów i zazwyczaj, tak jak przy Dying Light 2, nie powinno być powodem do niepokoju.

Zapewnia też, że nieprawdziwe są doniesienia mówiące, iż Techland zostanie przejęty przez Microsoft.

Kiedy premiera Dying Light 2?

Premiera Dying Light 2 była już opóźniania i to nie dalej jak kilka miesięcy temu. Nie podano wtedy konkretnego terminu, ale wedle obietnic wymienionych wyżej osób wkrótce się to zmieni.

„Cały zespół pracuje nad ogłoszeniem daty premiery gry i informacji, które mają mu towarzyszyć. Wiem, że chcą zaskoczyć graczy, więc i im i społeczności tego nie zepsuję.” - Tymon Smektała, główny projektant gry

Jeśli Dying Light 2 faktycznie ma się dobrze to można oczekiwać, że pojawi się pod koniec tego roku. Zagadki nie stanowią platformy docelowe gry. Trafi ona nie tylko na PC, Xbox One i PlayStation 4, ale również na Xbox Series X i PlayStation 5.

