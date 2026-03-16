Większy dysk w MacBooku Neo? Chiński YouTuber pokazał, że to możliwe

Choć MacBook Neo kusi atrakcyjną ceną, Apple nie przewidziało w nim możliwości rozbudowy pamięci. Chiński YouTuber DirectorFeng udowodnił jednak, że ograniczenie można obejść.

MacBook Neo wyróżnia się na rynku przede wszystkim atrakcyjną ceną, która sprawia, że wiele osób rozważa go jako pierwszy komputer z ekosystemu Apple. Niestety, niższy koszt ma swoją cenę w postaci pewnych ograniczeń sprzętowych. Jednym z najważniejszych jest pamięć masowa – laptop dostępny jest wyłącznie w konfiguracjach z dyskiem 256 GB lub 512 GB i nie ma możliwości zamówienia większej pojemności przy zakupie.

Dla użytkowników pracujących na dużych plikach oznacza to konieczność korzystania z dysków zewnętrznych lub chmury. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby obejść to ograniczenie.

YouTuber pokazał, że można zainstalować dysk 1 TB

Chiński twórca technologiczny DirectorFeng postanowił sprawdzić, czy w praktyce da się zwiększyć pamięć w MacBooku Neo. W swoim materiale pokazał proces wymiany fabrycznego modułu NAND o pojemności 256 GB na kość o pojemności 1 TB.

Efekt? Komputer uruchomił się bez problemu i system bez błędów rozpoznał nową pamięć.

Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że to nie jest modyfikacja dla przeciętnego użytkownika. Wymaga specjalistycznych narzędzi, doświadczenia w mikrolutowaniu oraz bardzo precyzyjnej pracy z płytą główną.

MacBook Neo – jak wymienić dysk SSD?

Proces zaczyna się od otwarcia obudowy MacBook Neo. Według YouTubera laptop jest stosunkowo łatwy do rozkręcenia, a jego płyta główna z układem Apple A18 Pro jest bardzo kompaktowa. Po jej wyjęciu można uzyskać dostęp do pamięci NAND, która jest bezpośrednio przylutowana do laminatu.

Następnie usuwany jest fabryczny układ pamięci. Przy użyciu pistoletu na gorące powietrze trzeba podgrzać układ, co pozwala ostrożnie zdjąć układ. Po jego demontażu trzeba dokładnie oczyścić powierzchnię, a na pola lutownicze nałożyć topnik.

Kolejny krok to montaż nowej pamięci o pojemności 1 TB. Po jej wstępnym przylutowaniu, płyta główna jest instalowana w laptopie, aby sprawdzić, czy system prawidłowo wykrywa nowy dysk – w pokazanym przypadku macOS rozpoznał go bez problemu.

Na koniec układ zostaje dodatkowo zabezpieczony klejem, a płyta główna trafia do pieca serwisowego, który równomiernie podgrzewa lut i utrwala połączenia. Po zakończeniu procesu laptop można ponownie złożyć.

Nie tylko pojemniejszy, ale też szybszy przy zapisie

Po modernizacji twórca przeprowadził test w programie Blackmagic Disk Speed Test. Okazało się, że oprócz większej pojemności zaoferował także niewielki wzrost prędkości zapisu danych (odczyt danych nieznacznie spadł).



Porównanie wydajności fabrycznego dysku 256 GB (po lewej) i wymienionego 1 TB (po prawej)

Nie jest to ogromna różnica, ale pokazuje, że zastosowany moduł NAND może być nieco szybszy przy zapisie od fabrycznego nośnika.