Dyski SSD mają całą masę zalet nad dyskami HDD – są szybsze, bezgłośne, a do tego bardziej wytrzymałe. Okazuje się jednak, że takie nośniki są także bardziej szkodliwe dla środowiska… a przynajmniej tak wskazują badania naukowców.

Dyski SSD bardziej szkodliwe dla środowiska niż HDD

Swamit Tannu z Uniwersytetu Wisconsin-Madison i Prashant J Nair z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej opublikowali pracę naukową „The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon”, w której wykazują, że nośniki SSD mają bardziej szkodliwy wpływ na środowisko niż dyski HDD. Całą pracę znajdziecie tutaj.

Naukowcy obliczyli ilość emisji dwutlenku węgla, który jest wytwarzany podczas produkcji (CAPEX) i eksploatacji (OPEX) dysków HDD i SSD. Wyniki są naprawdę zaskakujące.

Co prawda nośniki SSD generują dużo mniej zanieczyszczeń podczas eksploatacji, ale jest tego dużo więcej podczas produkcji (wszystko przez dużo większą liczbę układów scalonych – w nośniku półprzewodnikowym znajdziemy kontroler, kości pamięci NAND i ewentualnie pamięć DRAM).

Przez 5 lat użytkowania dysk HDD o pojemności 1 TB emituje 99,6 kg CO2, podczas gdy nośnik SSD o pojemności 1 TB już 184 kg CO2. Przy 10 latach eksploatacji różnica jest nieco mniejsza, ale nadal ze wskazaniem na nośnik półprzewodnikowy – odpowiednio 199 kg i 369,2 kg CO2.

Okazuje się, że problemem jest także postęp technologiczny przy produkcji układów pamięci. Wszystko przez to, że nowsze technologie litograficzne zużywają więcej energii elektrycznej, co także przyczynia się do większej emisji CO2.

Kontrowersje wokół badania

Praca naukowa dotyczy wpływu produkcji i eksploatacji dysków HDD i SSD na środowisko. Pomija ona jednak korzyści płynące z użytkowania nośników SSD – chodzi o dużo lepszą wydajność (a zwłaszcza dużo szybszy czas dostępu do danych). Warto tutaj zauważyć, że wyższa wydajność i większe upakowanie danych przekłada się na mniej rozbudowane centra danych, co ma istotny wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nie należy również zapominać o nowych, coraz bardziej zaawansowanych technologiach produkcji dysków HDD. Można podejrzewać, że w ich przypadku ilość emitowanych zanieczyszczeń też będzie wzrastać.

Źródło: ComputerBase, The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon