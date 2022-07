Pamięci Intel Optane miały być technologią, która zrewolucjonizuje rynek komputerów i serwerów. Niestety tak się nie stało. Producent zdecydował o zamknięciu działu pamięci Intel Optane.

Miała być rewolucja...

Pamiętacie jak to było? W 2015 roku firmy Intel i Micron zaprezentowały przełomową pamięć 3D XPoint, która miała być największą rewolucją na rynku pamięci od czasu wprowadzenia układów NAND – zapowiadano, że technologia zrewolucjonizuje urządzenia i usługi korzystające z szybkiego dostępu do dużych zestawów danych.

W praktyce wyglądało to obiecująco. Pamięć 3D XPoint miała stanowić nową klasę pamięci nieulotnej, mającą łączyć bardzo dobrą wydajność pamięci DRAM i niski koszt pamięci NAND. Dodatkowym atutem miały być znacznie zmniejsza opóźnienia, pozwalając na przechowywanie znacznie większej liczby danych blisko procesora, oferując dostęp do nich z prędkościami niemożliwymi do uzyskania w dotychczasowych pamięciach nieulotnych.

Niedługo później doczekaliśmy się gotowych produktów. Pamięć typu 3D XPoint znalazła zastosowanie w nośnikach Intel Optane – początkowo producent oferował je na rynku konsumenckim (jako dodatkowy nośnik Optane Memory wspomagający działanie dysku HDD), ale ostatecznie sprzęt znalazł zastosowanie w rozwiązaniach serwerowych jako pamięć trwała DCPMM czy nośniki SSD.

Pamięci 3D Xpoint niewypałem - Intel zwija interes

Okazało się, że technologia nie jest aż taką rewolucją, jak to zapowiadano i biznes zaczął się sypać. W zeszłym roku firma Micron postanowiła wycofać się z interesu i sprzedała fabrykę pamięci 3D XPoint firmie Texas Instruments. W takiej sytuacji Intel pozostał bez fabryki nośników 3D XPoint.

Na ostatniej konferencji z wynikami finansowymi producenta dowiedzieliśmy się, że Intel całkowicie kończy z nośnikami Optane – dotyczy to pamięci Optane DCPMM, Optane SSD i Optane Memory.

Powodem decyzji jest przejście branży na otwarty standard CXL (Compute Express Link), przez co rozwój nośników Optane okazał się nieopłacalny. Rzecznik firmy Intel w oświadczeniu dla serwisu Tom’s Hardware napisał:

Kontynuujemy racjonalizację naszego portfolio w celu wsparcia naszej strategii IDM 2.0. Obejmuje to ocenę zbywalnych biznesów, która albo nie są wystarczająco rentowne, albo nie są zgodne z naszymi celami strategicznymi. Po dokładnym rozważeniu, Intel planuje zaprzestać rozwoju produktów w ramach swojej technologii Optane. Zależy nam na wspieraniu klientów korzystających z technologii Optane w okresie przejściowym.

W świadczeniu finansowym ujawniono, że zamknięcie biznesu będzie kosztować Intela 559 milionów dolarów.

Źródło: Tom’s Hardware